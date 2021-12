Gdzie są burze w Polsce 3.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"W ciągu dnia zachmurzenie duże z możliwymi prześwitami słońca a na południu całkowite, ale tylko do godzin popołudniowych oraz wieczornych. Chłodno bo od -5° do 1°C. Kolejna noc dość pogodna co sprawi iż temperatury pójdą ostro w dół a na południu w Bieszczadach mogą osiągnąć ujemne wartości dwucyfrowe! Ciśnienie 1010hPa. Trzymajcie się cieplutko w ten Piąteczek! 😄🙋. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 3.12.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.