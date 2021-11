Gdzie są burze w Polsce 3.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"Tymczasem dochodzą do nas niepokojące wieści z kontynentu północnoamerykańskiego. Na infografice sporządzonej przez Patricka Duplissesa, przedstawiającej anomalię uśrednionej temperatury w październiku 2021 r. względem średniej liczonej z lat 1991-2020 widać wyraźnie, jak ekstremalnie ciepły okazał się miniony miesiąc. O ile zachodnie wybrzeża kontynentu zakończyły październik nawet minimalnie poniżej średniej, o tyle anomalia temperatury w północnych, arktycznych terytoriach Kanady dochodziła do niemalże 8 stopni Celsjusza! :O Dla uzmysłowienia sobie skali zjawiska, w Łodzi średnia temperatura października kształtuje się na poziomie ok. 9-10 stopni Celsjusza (w zależności od przyjętego zakresu czasowego). Anomalia temperatury +7,7°C oznaczałaby w praktyce wystąpienie temperatur w październiku takich, jakie zazwyczaj notujemy w Łodzi w czerwcu! :O Jest to niezwykle zatrważające i dające do myślenia, w jak szybkim tempie postępuje globalne ocieplenie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że nie jest to zjawisko łatwe do zaobserwowania z punktu widzenia przeciętnego człowieka. Miejsca, w których anomalia temperatury w październiku osiągnęła horrendalne rozmiary mają znikomą gęstość zaludnienia. Źródło: Twitter/Patrick Duplisses #jesien #pazdziernik #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #USA #kanada. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 3.11.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Od opadów śniegu w Alpach przechodzimy do opadów popiołu wulkanicznego, który w ostatnich dniach padał na wyspie #LaPalma Źródło. Meteo Cote D'Azur

Kasprowy Wierch aktualnie ☀️❄️ 📷 TatraLife This is a re-share of a post

Parasole w większości będą przydatne do godzin popołudniowych☔ Opady szybciej ustąpią jedynie na zachodzie regionu⛅

Dzień dobry 🙂🙂 Dzisiaj mamy środę, który będzie jak ja to nazywam darowanym dniem, nie mniej jednak nie obejdzie się bez minusów. Po przejściu zasadniczego frontu atmosferycznego w strefie osiadania chłodnego powietrza w polu obniżonego ciśnienia uformował się słaby wyż, który dzisiaj poprawi warunki pogodowe w naszym regionie. Inny wyż znacznie stabilniejszy mamy nad Wschodnim Atlantykiem, zaciąga on chłodne masy powietrza z wyższych szerokości geograficznych, które obejmują Zachodnią Europę i docierają aż do ciepłych wód Morza Śródziemnego. Właśnie tam, w rejonie Zatoki Genueńskiej w ciągu najbliższych godzin, na styku mas powietrza o różnych właściwościach fizycznych dojdzie do uformowania wilgotnego niżu, który zgodnie z ruchem sterującym będzie wędrował w kierunku Polski. Uzbrojony w własny system frontów atmosferycznych dotrze do nas jutro. Dzisiaj nad region napływa łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże na terenach podgórskich. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 3-12°C. Padać raczej nie powinno. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Na obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, w szczytowych partiach gór do 70-80 km/h.

Po nocnych opadach deszczu Podkarpacie podzielone na lepszą pogodę na północy oraz gorszą na południu. Tereny górzyste zachmurzenie całkowite oraz zamglenia a reszta regionu możliwe prześwity słońca. Temperatury od 5° do 11°C Miłego dnia. 😊🙋

Prognoza pogody na środę i noc #Noc W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami pojawią się mgły. Temperatura spadnie do 5 stopni, miejscami mniej. Wiatr słaby. #Dzień W środę będzie zachmurzenie umiarkowane a miejscami duże. Temperatura wyniesie ok 11/12 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1005 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :)

#Alpy #Włoskie podczas wczorajszych opadów śniegu.😍😍 Kto chce taką zimę na Boże Narodzenie?🌬️❄️🌨️ Autor nagrania: Dani Stoyanov

