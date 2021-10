Gdzie są burze w Polsce 31.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

👉Oczekiwanego uderzenia koronalnego wyrzutu masy (CME)💥który miał doprowadzić do rozwoju silniejszej burzy geomagnetycznej, a w następstwie tego pojawienia się zorzy polarnej w naszej szerokości geograficznej🌌jak nie było tak nie ma🤷‍♂️CME albo wciąż leci, albo minęło Ziemię - w razie rozwoju sytuacji damy znać🧐 👉Pojawiły się w sieci zdjęcia subtelnej zorzy znad Bałtyku, naocznie praktycznie niewidocznej, a wyłącznie na fotografiach📸nie była ona jednak związana z omawianym uderzeniem. Niewykluczone, że i w naszym rejonie ktoś taką "aparatową zorzę" mógł przez chwilę upolować. Macie jakieś info?🤔 Wiecie co? Wolimy już przewidywanie tych swoich burz atmosferycznych😅😂⛈️💪🌪️ PS: Rozwój sytuacji "zorzowej" można m.in. na bieżąco śledzić tutaj: Z głową w gwiazdach https://www.polskiastrobloger.pl/2021/10/gotowosc-zorzowa-30-31.10.2021-rozblysk-klasy-x1.0-z-cme-skierowanym-ku-ziemi.html #pogoda #Warmia #Mazury #październik2021 #jesień2021

Witajcie w ostatnim dniu października! Wczoraj wieczorem czy w nocy niestety zorza polarna nad Polską się nie pojawiła. Była szansa, ale jak to bywa nic na 100% pewnego nie było. Za to w nocy spaliśmy godzinę dłużej. Niedziela będzie bardzo słoneczna i ciepła z temperaturami do 18 stopni Celsjusza ☀️😍 Zachęcamy do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. Jutro jeszcze ciepło, ale pojawi się zachmurzenie w drugiej części dnia. Od wtorku pogorszenie pogody. Dobrego dnia Wszystkim! Fot. Damian MŁB

