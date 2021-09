Gdzie są burze w Polsce 3.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

3.09.2021 na Facebooku pojawił się post: "+++PRZED NAMI KILKA DNI SILNEGO OCHŁODZENIA+++ W najbliższych dniach nasze województwa znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu z północno-zachodniej Europy, który dostarczy do nas porcje arktycznego powietrza. Zapewni nam on słoneczną pogodę z dość słabym wiatrem i niewielkim zachmurzeniem, będzie przy tym też bardzo chłodno, jak na początek września. Od jutra (4.09) do wtorku (7.09) temperatury wyniosą od +14 stopni do +18 stopni w pełni dnia, a szczególnie zimne okażą się noce, które przyniosą spadki poniżej +5 stopni. Lokalnie na wschodzie i południu, zwłaszcza w nocy 5/6.09 i 6/7.09, temperatura może się zbliżyć do zera nad ranem 🥶 Ochłodzenie potrwa tylko kilka dni. Od czwartku (9.09) spodziewany jest podmuch cieplejszego powietrza z temperaturami do +22/+24 stopni, a w weekend (11-12.09) wstępnie szansa na pierwsze jesienne burze! Poniżej sytuacja baryczna prognozowana na jutro ze strony https://dobrapogoda24.pl/ Oraz prognozowane temperatury minimalne na niedzielę (5.09) wg modelu SWISS i na poniedziałek (6.09) oraz wtorek (7.09) wg modelu GEM ze strony kachelmanwetter.com. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 3.09.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?