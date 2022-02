Gdzie są burze w Polsce 3.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

#Prognoza pogody na czwartek. #Noc. Jeszcze w pierwszej części nocy na zachodzie województwa zdarzą się słabe opady śniegu i śniegu z deszczem ( zrobi się ślisko)! Pozostały obszar bez opadów. Temperatura spadnie do -1/-2 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby. #Dzień W czwartek początkowo bez opadów, ale jeszcze przed południem dojdzie do nas ciepły front atmosferyczny z opadami deszczu. Temperatura wyniesie ok 6 stopni. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1016 hPa. Życzymy miłej nocy i czwartku Lubuscy Łowcy Burz :) .