Gdzie są burze w Polsce 30.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (30.11.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Pierwszy zimowy akcent w regionie już za nami. Lokalnie się zabieliło, były też pierwsze problemy na drogach ;) Przed nami teraz kilkanaście dynamicznych godzin. Nad Bałtykiem przemieszcza się aktywny układ niskiego ciśnienia, z którym związany jest front okluzji wędrujący przez Polskę. Front niesie umiarkowane opady mokrego śniegu, który przechodzi w deszcz ze śniegiem i deszcz. Spodziewamy się że front wejdzie nad nasz region po południu, przynosząc początkowo umiarkowane opady mokrego śniegu, wraz z silniejszymi porywami wiatru. Możliwe problemy na drogach ⚠️ Temperatura będzie oscylować koło 0,+2°C. Następnie w nocy będą pojawiać się przelotne opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W dalszym ciągu możliwy silniejszy wiatr, do 60km/h. Środa i czwartek z odwilżą. Temperatura wzrośnie do 4-6°C, do tego przelotne opady deszczu i chwilami silniejsze porywy wiatru... ".

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Witajcie kochani! Dziś w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych czekają nas opady śniegu oraz deszczu ze sniegiem, które to spowodować mogą utrudnienia w ruchu drogowym. Front który kieruje się do nas z północnego zachodu przyspieszył i te opady zaczną wkraczać około godziny 16:00 na Podkarpacie. Wraz z przejściem frontu nasili się również wiatr, który może prowadzić do zawiei śnieżnych.

Dzień dobry 🙂🙋🙋 Po przejściu dwóch układów obniżonego ciśnienia z rodowodem śródziemnomorskim, nad Europejskim Obszarem Synoptycznym do gry wkracza odbudowująca się po chwilowej przerwie strefowa cyrkulacja zachodnia. Ostatni niż, który przyniósł nam pierwszy powiew zimy odsuwa się dalej na północno-zachodnią część europejskiej Rosji, a do północno zachodnich rubieży kraju zbliża się zatoka obniżonego ciśnienia z zespołem frontów atmosferycznych związane z niżem z rejonów Cieśnin Duńskich. W najbliższych dniach niezabraknie opadów, ale znaczące wahania ciśnienia z pewnością nie są dobra nowiną dla osób wrażliwych na zmiany pogody. Napływa do nas chłodna polarnomorska masa powietrza. W ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Po zachodzie słońca nad Podkarpacie dotrze strefa frontowa, w przedniej części prognozuje się wystąpienie opadów mokrego śniegu przechodzące w opady mieszane oraz sam deszczu. Na terenach podgórskich przybędzie kolejne kilka centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna do -3/3°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty. W Bieszczadach do 70-90 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Miłego wtorku 🙂🙂 Dane ČHMÚ, kachelmannwetter

Dzień dobry Kochani W wielu miejscach naszego regionu ponownie zawitała zima . A Kolejne opady śniegu przed nami . A jak u was ?

O poranku mogą jeszcze wystąpić przelotne opady śniegu, ale w czasie dnia nie powinno ,,sypać". Temperatury od -1°C do max 2°C z możliwymi niewielkimi przebłyskami słońca. Opady powrócą kolejnej nocy oraz nasili się wiatr sprawiając, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Będzie bardzo ślisko, uważajmy. Miłego dnia! 😊🙋

