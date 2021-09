Gdzie są burze w Polsce 30.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Króciak o pogodzie :P. Od jutra poprawa pogody, weekend zapowiada się przeważnie słonecznie oraz ciepło. Będzie to dobry okres do korzystania z uroków pięknej Polskiej jesieni ;).

IMGW-PIB: Zjawiska ekstremalne - BURZE

Drodzy Czytelnicy 🙂 dzisiaj kończymy sezon burzowy, co oznacza też koniec regularnego zamieszczania wpisów o burzach. Burze oczywiście mogą występować po sezonie burzowym i w takich sytuacjach będziemy się starać Was tutaj o nich informować 😊 Wrzesień był miesiącem spokojnym i w większości bez burz (dni z burzami było w sumie 9), ale poprzednie miesiące były bardziej intensywne pod tym względem. Szczególnie w pamięci zapisały się następujące daty: ⚡ maj zaczął się mocnym akcentem: 2 maja w rejonie Biłgoraju zeszła trąba powietrzna (ale później miesiąc ten zapisał się jako chłodny i z niezbyt licznymi oraz silnymi burzami); ⚡ okres od 20 do 26 czerwca, kiedy to dochodziło do powodzi błyskawicznych w kilku miastach, m.in. w Poznaniu i Krakowie. Dnia 24 czerwca miał miejsce przypadek wystąpienia silnych superkomórek, generujących rekordowo duże gradziny (w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego średnica gradziny miała 13,5 cm). Tego samego dnia w okolicach Nowego Sącza pojawiła się trąba powietrzna, która spowodowała duże straty; ⚡ 8 i 9 lipca (w tym wiele raportów o skutkach bardzo silnych porywów w nocy 8/9 lipca); ⚡ 13-18 lipca - kolejny dłuższy okres z burzami miejscami mającymi bardzo gwałtowny przebieg; ⚡ groźnie przedstawiające się warunki na 1 sierpnia – wówczas gwałtowne zjawiska wystąpiły głównie u naszych wschodnich i południowych sąsiadów; ⚡ nocne burze z 8 na 9 sierpnia na południowym wschodzie z gwałtownymi porywami wiatru (w tym widoczne układy „bow echo”); ⚡ 16/17 sierpnia - nocne burze wieńczące ostatnią w tym roku falę upału (z silnymi porywami wiatru m.in. w Lublinie). Gwałtowne zjawiska atmosferyczne nie oszczędzały naszych najbliższych sąsiadów. Wystarczy tutaj przypomnieć o bardzo silnej trąbie powietrznej w Czechach z 24 czerwca (czyli z tego samego dnia, kiedy w Polsce wystąpiły ww. silne burze gradowe i… trąba w okolicach Nowego Sącza): https://www.eumetsat.int/catastrophic-tornado-czech-republic Pamiętamy także o bardzo tragicznych w skutkach ulewach i powodziach m.in. w zachodnich Niemczech: https://www.eumetsat.int/devastating-floods-western-europe Dziękujemy za Wasze komentarze, uwagi, zdjęcia, a także bezpośrednie relacje z centrum wydarzeń. Każda wiadomość jest dla nas cenna 👍 Liczymy na Wasze wsparcie także w przyszłym sezonie ☺️ https://www.youtube.com/watch?v=E6qM9rMPCqY #burzaalert #imgw #burze #prognoza #jesień #zima

Jak zapewne widzicie od dłuższego czasu dłuższe posty publikujemy na naszej stronie. Przyczynia się do tego kilka rzeczy. Między innymi Facebook. Notujemy bardzo dużo wejść na stronę z FB. Dziękujemy. Strona powstaje dla Was. Dlatego też zapraszam do dyskusji nad tym co możemy dodać / poprawić. Dodamy to do naszej listy i postaramy się wprowadzić jak najszybciej.