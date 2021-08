Gdzie są burze w Polsce 30.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

29.08.2021 na Facebooku pojawił się post: "[Aktualizacja 00:44] Zgodnie z prognozą na terenie Polski południowo wschodniej obserwuje się pierwsze dlugotrwalsze opady deszczu. Trwają one na ten moment nie dłużej niż 2h, choć obserwując ich rozwój, długotrwałość opadów będzie wzrastać podobnie jak ich intensywność. Z tej strefy opadów spadło dotychczas spadło głównie 5-10mm deszczu. Mimo, że sumy na ten moment nie są nie wiadomo jak wielkie, to już przyczyniają się do wzrostu poziomu wody w rzekach. W miejscowości Grybów już teraz zostały osiągnięte stany ostrzegawcze. Należy zwrócić uwagę także na to, że poziomy rzek nie opadły jeszcze po ostatnich ulewach (tych z przed tygodnia). W wielu miejscach dalej są osiągnięte stany wysokie oraz ostrzegawcze. Niestety podwyższa to ryzyko wystąpienia powodzi. Sytuacja na rzekach jest przez nas na bieżąco monitorowana. Dzisiaj w ciągu dnia występowały ciągłe opady deszczu głównie na północy oraz zachodzie kraju. Sumy opadów osiągały tam głównie 5-15mm deszczu. Jednak lokalnie spadło jeszcze więcej deszczu. Na pograniczu 3 województw: Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego oraz Pomorskiego, sumy lokalnie osiągały i nawet przekraczały 40mm deszczu. Niestety odnotowano lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Stany rzek na grafice 3: 1. Kolor czarny - strefa stanów niskich 2. Kolor niebieski - strefa stanów średnich 3. Kolor żółty - strefa stanów wysokich 4. Kolor pomarańczowy - stan ostrzegawczy 5. Kolor czerwony - stan alarmowy. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 29.08.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?