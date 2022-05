Gdzie są burze w Polsce 30.05.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Dzisiejszym burzom w wielu miejscach towarzyszą opady gradu. Miejscami opady gradu są na tyle intensywne, że tworzą pokrywę dochodzącą nawet do kilku centymetrów grubości. W Koszalinie, przez który ok. godz. 11:10 przeszła burza z gradem, doszło do wypadku samochodu osobowego – na szczęście nikt nie został ranny. Obecnie (stan na godz. 15:30) liczne, rozproszone komórki burzowe przechodzą w zachodniej, północno-zachodniej i środkowej części Polski. Burzom mogą również towarzyszyć opady gradu, a także intensywne opady deszczu do 20-25 mm. Możliwe jest również pojawienie się pojedynczych zalążków trąb powietrznych. Jak u Was było w trakcie burzy? Dajcie nam znać w komentarzach! ⚡️⚡️