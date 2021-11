Gdzie są burze w Polsce 29.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie s膮 burze w Polsce 29.11.2021? Zobacz informacje o wy艂adowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawd藕 aktualne (29.11.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawi艂 si臋 post: "Witajcie 馃檪馃檪 Za nami ostatni weekend listopada i zarazem ostatni weekend meteorologicznej jesieni. Zaczynamy nowy tydzie艅, kt贸ry niestety nie b臋dzie nas rozpieszcza艂. W poniedzia艂ek obszar wojew贸dztwa podkarpackiego znajdzie si臋 w obszarze cyrkulacji cyklonalnej uk艂adu obni偶onego ci艣nienia, kt贸rego centrum kilka godzin temu znajdowa艂o si臋 nad podkarpaciem z ci艣nieniem na poziomie 991 hPa i kieruje si臋 nad tereny Bia艂orusi. Uzbrojony w w艂asny system front贸w atmosferycznych prowadzi paczk臋 opad贸w atmosferycznych o wszelkiej ma艣ci oraz zr贸偶nicowanej intensywno艣ci. Za frontem ch艂odnym do regionu zaci膮gana jest ch艂odna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. W zwi膮zku pog艂臋bianiem si臋 wspomnianego ni偶u wzrasta膰 b臋dzie gradient ci艣nienia, w konsekwencji czego notowa膰 b臋dziemy wzrost pr臋dko艣ci oraz porywisto艣ci wiatr. W dzie艅 zachmurzenie ca艂kowite oraz du偶e. Opady deszczu wyst臋puj膮ce w godzinach nocnych b臋d膮 stopniowo przechodzi膰 w opady mieszane oraz sam 艣niegu, kt贸re na po艂udniowy zachodzie zacz臋艂y pojawia膰 si臋 tu偶 po godzinie 1 w nocy. Prognozowana wysoko艣膰 opad贸w deszczu do ko艅ca poniedzia艂kowej doby do 5-15 mm miejscami 20 mm, przyrost pokrywy 艣nie偶nej do oko艂o 5-10 cm zw艂aszcza na obszarach podg贸rskich. Temperatury p贸藕nojesienne/wczesnozimowe do -2/2掳C, miejscami 3掳C. Wiatr umiarkowany, okresami do艣膰 silny do 55-65 km/h. W g贸rach b臋dzie powodowa艂 zawieje i zamiecie 艣nie偶ne. Mi艂ego dnia 馃檪馃檪 Dane DWD, kachelmannwetter. ".