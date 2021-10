Gdzie są burze w Polsce 29.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"W związku z silnym rozbłyskiem na słońcu klasy X1, nocą z soboty na niedzielę będzie potencjał do zobaczenia zorzy polarnej z Polski!!😍. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 29.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce This is a re-share of a post

W związku z silnym rozbłyskiem na słońcu klasy X1, nocą z soboty na niedzielę będzie potencjał do zobaczenia zorzy polarnej z Polski!!😍 Pogoda na weekend okiem Jarosława Turały. 29.10.2021

Cudowny wschód słońca 😮🔥😍

#Sycylia która zmaga się ostatnimi dniami z intensywnymi opadami deszczu. Powodem są ośrodki niskiego ciśnienia, które są skutecznie hamowane przez duży wał wyżowy ten sam, który zapewnia nam piękną słoneczną pogodę. Źródło. Tornado in Italia

Witajcie w piątkowy poranek! Patrząc na mapę temperatur z godziny 8:00 Śląsk był najzimniejszym regionem w Polsce. Na Lotnisku w Pyrzowicach zanotowano -2 stopnie, podobnie było w innych miejscach regionu. Co ciekawe w tym samym czasie we Wrocławiu mieliśmy aż 7 stopni na plusie!

To będzie dobry dzień!😋 Ktoś z Was obserwuje ten #słupsłoneczny?🤔🌞 Źródło obrazu: https://mazury24.eu/ #pogoda #Warmia #Mazury #październik2021 #jesień2021 This is a re-share of a post

W piątek bez większych pogodowych zmian 🙂 Nadal pogodnie, sucho i ciepło🙂 Temperatura wzrośnie w okolice 11-17°C, lokalnie 18°C. Miłego dnia życzę 🙋🙋