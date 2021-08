Gdzie są burze w Polsce 29.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 29.08.2021

Sytuacja burzowa - stan z godz. 14:46 (29.08.2021) Pojedyncze, rozproszone komórki burzowe obserwowane są obecnie na Dolnym Śląsku w rejonie Świdnicy i na Opolszczyźnie w rejonie Brzegu i Gorzowa Śląskiego. W ostatnim czasie burze występowały również w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku. Natężenie opadów podczas burz przeważnie nie jest duże i nie przekracza 10-15 mm/h. Nie obserwuje się również silnych porywów wiatru w rejonie burz. W kolejnych godzinach liczba burz może nieco wzrastać. Wciąż będą jednak występować jedynie miejscami na zachodzie Polski i na ogół będą słabe. Opady deszczu przeważnie nie będą przekraczać 15 mm, choć punktowo, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju, nie można wykluczyć opadów deszczu do około 20-25 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km/h. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

U nas słabe burze wygasły, a tymczasem to co dzieję się w #USA jest wręcz niewyobrażalne. Katastrofalny Huragan #Ida ma uderzyć w stan #Louisiana. Może nieść ze sobą porywy wiatru dochodzące do nawet 200 km/h i więcej, nawalne opady deszczu o łącznej sumie 200 mm. Już teraz #huragan osiągnął kategorię 4, a może osiągnąć stopień 5. Na zagrożonych terenach od kilkudziestu godzin trwa ewakuacja mieszkańców.