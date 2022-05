Gdzie są burze w Polsce 29.05.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Dzień dobry 🙂🙂 🔶 W niedzielę Podkarpacie pozostanie w obszarze dobrze rozbudowanej zatoki niżowej z układem centralnym znad Północnej Europy. Niż będący w stadium zaniku współpracując z wyżem znad Islandii sprowadza do nas mało wiosenne masy powietrza. W ciągu dnia na obszarze Półwyspu Bałkańskiego dojdzie do silniejszego zaburzenia i uformowania niżu mezoskalowego, którego centrum będzie kierować się nad Zachodnią Ukrainę. Opady z nim związane najprawdopodobniej dotrą do nas najbliższej nocy. 🔶 W dzień zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrost poziomu zachmurzenia do umiarkowanego oraz dużego. Na ogół bez opadów, większe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów atmosferycznych przewidziane jest na najbliższą noc. Temperatura maksymalna do 14°C/18°C. Słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych. Spokojnej niedzieli życzę 🙂🙂