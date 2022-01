Gdzie są burze w Polsce 29.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Dzień dobry 🙂🙂 Zgodnie z zapowiedziami druga połowa tygodnia mija nam pod znakiem dynamicznej pogody ze znaczącymi wahaniami ciśnienia, z czego z pewnością nie są zadowoleni meteoropaci. Za nami pierwszy z dwóch niżów z rodowodem atlantyckim przewidzianych na najbliższe dni. Maksymalna średnia prędkość wiatru oscylowała w interwale 40-70 km/h; Rzeszów 72 km/h, Strzyżów 69,5 km/h. Za całe zamieszanie odpowiedzialny był niż MARIE, ośrodek wypełnia się i szybko odsuwa się nad europejską część Rosji. Dodatkowo po przejściu frontu okluzji chłodnej rozbudowuje się nad nami klin wyżowy, a do regionu napływa masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. Klin wyżowy w ciągu dnia będzie niestety wypierany przez kolejny z serii niżów atlantyckich. Będzie to bardzo głęboki i aktywny niż, z jakim w tym roku nie mieliśmy do czynienia. W dojrzałej fazie będzie się charakteryzował minimalnym ciśnieniem na poziomie około 960 hPa, gradient ciśnienia pomiędzy północną, a południową częścią kraju przekroczy 30 hPa. Dzień rozpocznie się całkiem przyzwoicie aby uśpić naszą czujność. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami do umiarkowanego, na ogół bez opadów. Przed zachodem słońca stopniowy wzrost zachmurzenia. Z niżem NADIA, który został zakwalifikowanych do rangi orkanu związany będzie układ frontów atmosferycznych, które wciągu sobotniego dnia wędrować będą z północnego zachodu na południowy wschód. Prowadzić będą opady atmosferyczne o zróżnicowanym charakterze oraz intensywności, które dotrą do zachodnich rubieży województwa jeszcze przed zachodem słońca. Temperatura maksymalna do -4°C/3°C, lokalnie 4 kreski. Wiatr słaby i umiarkowany, po zachodzie słońca wzmagający się do silnego do 35-45 km/h, w drugiej części nocy już 55-75 km/h, z tendencją wzrostową. Miłego dnia mimo wszystko 🙂 ©©©©©© Pamiętajcie, aby udostępnić treści, jeśli znajdziecie w nich wartość. Dzięki wielkie 🙂