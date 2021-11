Gdzie są burze w Polsce 28.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"⚠️Najbliższej nocy, a także jutro #zima wyprowadzi swój kolejny atak⚠️ 👉#Śnieg🌨️pojawi się w całym regionie, a najwięcej powinno go być w rejonie 📌#Nidzica, #Szczytno, #Olsztyn, #Mrągowo, #Kętrzyn, #Bartoszyce (przeważnie około 5 cm, ale lokalnie mogą to być okolice 10 cm!❄️) 👉Najsilniejsze opady wystąpią około północy i nad ranem🌌Opady o słabszym natężeniu będą nam jednak towarzyszyć praktycznie cały jutrzejszy dzień ... i jeszcze przez kolejną noc - wtedy ponownie miejscami zwiększy się ich intensywność!😬 👉Opady podobnie jak ostatnio przy temperaturze około 0°C🌡️ - śnieg będzie więc mokry i ciężki. Znacznie pogorszy warunki na drodze, może też powodować szkody w drzewostanie🌳Należy się także liczyć z możliwymi przerwami w dostawie prądu〰️ Na fotografiach📸Wasze wczorajsze bałwany! - jutro także bądźcie gotowi!☃️ #pogoda #Warmia #Mazury #jesień2021 #listopad2021 Sołectwo Napierki Gazeta Nidzicka Działdowo dla Was Gazeta Olsztyńska Goniec Bartoszycki Tygodnik Szczytno OSP Korsze OSP Reszel. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 28.11.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burze w Polsce - 28.11.2021

⚠️Najbliższej nocy, a także jutro #zima wyprowadzi swój kolejny atak⚠️ 👉#Śnieg🌨️pojawi się w całym regionie, a najwięcej powinno go być w rejonie 📌#Nidzica, #Szczytno, #Olsztyn, #Mrągowo, #Kętrzyn, #Bartoszyce (przeważnie około 5 cm, ale lokalnie mogą to być okolice 10 cm!❄️) 👉Najsilniejsze opady wystąpią około północy i nad ranem🌌Opady o słabszym natężeniu będą nam jednak towarzyszyć praktycznie cały jutrzejszy dzień ... i jeszcze przez kolejną noc - wtedy ponownie miejscami zwiększy się ich intensywność!😬 👉Opady podobnie jak ostatnio przy temperaturze około 0°C🌡️ - śnieg będzie więc mokry i ciężki. Znacznie pogorszy warunki na drodze, może też powodować szkody w drzewostanie🌳Należy się także liczyć z możliwymi przerwami w dostawie prądu〰️ Na fotografiach📸Wasze wczorajsze bałwany! - jutro także bądźcie gotowi!☃️ #pogoda #Warmia #Mazury #jesień2021 #listopad2021 Sołectwo Napierki Gazeta Nidzicka Działdowo dla Was Gazeta Olsztyńska Goniec Bartoszycki Tygodnik Szczytno OSP Korsze OSP Reszel

Kłodzko, Dolny Śląsk aktualnie.😮🌨️🌬️ Dolny Śląsk, jaka sytuacja ze śniegiem u was? Autor nagrania: Szymon Koblowski. Uwaga Ostrzeżenie! - Myszkowscy Łowcy Burz

Prognozuje się występowanie opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu w kolejnych godzinach. Z powodu spadku temperatury do -1 stopni na drogach zrobi się ślisko i niebezpiecznie http://myszkowscylowcyburz.pl/index.php/2021/11/28/uwaga-ostrzezenie-9/

+++OSTRZEŻENIE PRZED SILNYMI OPADAMI DESZCZU, ŚNIEGU, MARZNĄCEGO DESZCZU ORAZ GOŁOLEDZIĄ I MGŁAMI NA NOC 28/29.11.2021+++ Okres obowiązywania 28.11.2021 16:00 - 29.11.2021 7:00 Zgodnie z tym, co piszemy od pewnego czasu, dzisiaj wieczorem i w nocy czeka nas powtórka obfitych opadów różnego rodzaju. Tym razem niż przejdzie nieco bardziej na zachód, a to oznacza, że mniejszy niż w poniedziałek obszar zostanie zasypany śniegiem. Na obszarze zachodnim i północno-zachodnim w czasie opadów temperatura będzie wynosić około zera stopni. Siła opadów będzie duża, prawdopodobnie będzie padać tylko sam śnieg, bogaty w wodę. Przyrost pokrywy na tych obszarach jest spodziewany od 4 do nawet 12cm (przy granicy z woj. kujawskopomorskim). Spodziewane duże utrudnienia na drogach, mokry śnieg może również łamać gałęzie i miejscami zrywać linie energetyczne. Powyższa sytuacja będzie dotyczyć powiatów #gostyniński #płocki #Płock #płoński #sierpecki #żuromiński #mławski #ciechanowski #przasnyski Na północy oraz w głębi województwa będziemy obserwować walkę zimy z przedzimiem. Na tym obszarze spodziewamy się początkowo opadów deszczu, które z czasem przejdą w mieszankę lub deszcz marznący. Temperatury będą wahać się w przedziale +1/+2 stopni, czasami schodząc w pobliże 0 stopni. Okresami może poprószyć sam śnieg i zabielić krajobrazy do 3-4cm, jednak jego dłuższe utrzymanie się będzie pod znakiem zapytania. Głównym zagrożeniem będzie śliska nawierzchnia oraz gołoledź wskutek zamarzania mokrych nawierzchni. Powyższe informacje dotyczą powiatów #żyrardowski #grodziski #sochaczewski #warszawskizachodni #nowodworki #legionowski #wyszkowski #pułtuski #ostrowski #makowski #ostrołęcki #Ostrołęka. Na pozostałym obszarze województwa będzie padać sam deszcz przy temperaturze powyżej +2 stopni, jednak nadal zagrożeniem może być lokalna gołoledź - tam gdzie grunt przemarzł po dzisiejszej nocy. Sumy opadów nie przekroczą na tym obszarze 10mm nie powodując tym samym większych zagrożeń. W całym województwie spodziewamy się jednak gęstych mgieł tej nocy, więc wszystkim kierowców prosimy o szczególną ostrożność i rozważną jazdę, w wielu miejscach widzialność spadnie poniżej 30 metrów!

11:14 ** Zgodnie z naszymi słowami nad nasze okolice nasuwają się opady mieszane. Wg danych radarowych obecnie to są opady śniegu. Opady z nami zostaną przez najbliższe kilka godzin, a wieczorem spadnie temperatura do -1 stopni co spowoduje, że na drogach zrobi się ślisko! Potwierdza ktos to ?

Pierwsze opady, o których wczoraj wieczorem informowaliśmy, już wkroczyły na teren naszego kraju. Śnieg pada na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie czy miejscami na Górnym Śląsku. W kolejnych godzinach strefa opadów przemieszczać się będzie na północny- wschód. ❄🌨 Czekamy na Wasze relacje pogodowe i materiały dokumentujące przebieg i skutki dzisiejszych opadów ciężkiego, mokrego śniegu. Apelujemy także o rozwagę i ostrożność na drogach❗❗

Kiedy uderzy zima na Podkarpaciu! 😁😂 Zimowy Tor V2.0!

❄️❄️❄️ ⚠OSTRZEŻENIE NUMER 62⚠ 🟡Typ zagrożenia - OPADY ŚNIEGU 🟡Stopień zagrożenia - 1 🟡Czas obowiązywania: od 12:00 28.11.2021r. do 6:00 29.11.2021r. 🟡Obszar obowiązywania: powiaty zaznaczone kolorem żółtym - możliwa aktualizacja 🌨️ Dziś czekają nas ponownie intensywne opady śniegu. Z południa Europy wędruje ośrodek niskiego ciśnienia, który jest zasobny w wilgoć. Obecnie pierwsze opady śniegu notowane są na południu kraju i zmierzają w kierunku naszego województwa. W ciągu najbliższych godzin strefa opadów śniegu dotrze do południowych krańców województwa. Najsilniejsze opady śniegu prawdopodobnie wystąpią na zachodzie województwa ( kolor żółty). W tej strefie może spaść 8-13cm świeżego i ciężkiego śniegu. Trajektoria opadów oraz niepewność jak daleko będzie sięgał sektor zimnego powietrza możliwa jest aktualizacja na całe województwo. Na bieżąco będziemy informować o aktualnej sytuacji pogodowej! ❗Lokalnie może przyczynić się do zerwania linii energetycznych oraz strat w drzewostanie. 🌡️ Możliwe są spadki temperatur lekko poniżej zera co spowoduje, że na drogach może być niebezpiecznie. 🔻 Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie dzisiejszej doby a także jutrzejszego poranka. Zachęcamy do udostępnienia informacji swoim znajomym! Chcesz wesprzeć naszą działalność? Możesz to zrobić za pośrednictwem zrzutki: https://zrzutka.pl/hrb528 📢Partnerzy: nasze.fm Regionalny Portal Informacyjny Radio ZW Radio Strefa FM mojepabianice.pl mojazdunskawola.pl This is a re-share of a post

Mamy dzisiaj dla Was kolejne śnieżno-zimowe informacje❄️‼️ Więcej o tym około południa😁

