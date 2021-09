Gdzie są burze w Polsce 28.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 28.09.2021

Prognoza pogody na noc 27/28.09 i dzień 28.09.2021r. W nocy bezchmurnie i zimno. Minimalnie przeważnie poniżej +5 stopni. We wtorek stopniowo pojawi się więcej chmur, ale nadal będzie dużo słońca. Temperatura niższa niż dzisiaj, maksymalnie do +15 stopni. Możliwy chwilami dość silny wiatr ze wschodu.

Często słyszycie że front taki a taki zmierza do kraju i przyniesie zmianę pogody. Ale jak to jest konkretnie? Istnieją cztery rodzaje frontów - chłodny, ciepły, zokludowany i stacjonarny. Front chłodny przemieszcza się bardzo szybko, ponieważ powietrze chłodne jest gęstsze i wciska się pod cieplejszą masę wypierając ją ku górze. Bardzo często w obszarze frontu chłodnego powstają burze - a burze frontalne są najdynamiczniejsze. Mamy też do czynienia z silniejszym wiatrem znacznie zmieniającym kierunek (ponad 50 stopni względem kierunku wiatru w ciepłej masie powietrza). Zwykle w cieplejszej masie powietrza przed nadejściem frontu w powietrzu mamy różnego rodzaju zawiesiny, które są przez ów front czyszczone. Bezpośrednio przed, jak i za frontem powietrze ma krystaliczną wręcz przejrzystość. Oznaczenie na mapie synoptycznej: Niebieski Front ciepły natomiast nasuwa się na chłodniejszą masę powietrza od góry, dlatego przemieszcza się bardzo wolno. Charakteryzuje się zachmurzeniem warstwowym (Stratus, Nimbostratus) i często niesie znaczne i długotrwałe opady. Za frontem mamy słaby wiatr, małe wahania temperatur i spokojną pogodę. Oznaczenie: Czerwony Okluzja następuje, gdy szybki front chłodny dogania front ciepły. Występuje mieszane zachmurzenie, zarówno Cumulusy i Cumulonimbusy, jak i warstwowe Stratusy i Nimbostratusy. To front zokludowany związany z niżem przyniósł pogorszenie pogody i znaczne opady na koniec sierpnia. Oznaczenie: Fioletowy Zwiastunami zmiany pogody (zarówno gdy nadciąga front chłodny jak i ciepły) jest zachmurzenie piętra wysokiego - Cirrus, przechodzący w Cirrostratus a także drobne Cumulusy. W przypadku nadciągania frontu chłodnego jest mniej takiego zachmurzenia, a i zmiana pogody jest bardziej gwałtowna #Edukacja #ciekawostka #front #frontatmosferyczny #chłodnyfront #pogoda #zmianapogody #lowcyburzlodzkie Fot. MetOffice