Gdzie są burze w Polsce 28.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

馃 Prognoza burzowa na dzie艅 (niedziela) Wa偶no艣膰: od godz. 08:00 dnia 29.08.2021 do godz. 20:00 dnia 29.08.2021 Burze 鈿 spodziewane s膮 na p贸艂nocy, zachodzie i w centrum kraju. Lokalnie mog膮 im towarzyszy膰 opady deszczu, przewa偶nie o wydajno艣ci do 10-15 mm, cho膰 punktowo mo偶liwe s膮 sumy do oko艂o 20 mm, porywy wiatru do 50-65 km/h oraz drobny grad. Opis szczeg贸艂owy 馃憞 Polska pozostaje pod wp艂ywem do艣膰 rozleg艂ego, ale i niezbyt g艂臋bokiego ni偶u zalegaj膮cego nad centraln膮 i po艂udniowo-wschodni膮 Europ膮. W jego obr臋bie zaznaczy si臋 wt贸rny o艣rodek ni偶owy przemieszczaj膮cy si臋 na p贸艂nocy kraju; kolejny w臋drowa膰 b臋dzie na po艂udniowy wsch贸d od naszego kraju. Pozostajemy w stosunkowo ch艂odnej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, jedynie na kra艅ce po艂udniowo-wschodnie nap艂ynie nieco cieplejsze powietrze. W ci膮gu dnia, zw艂aszcza na po艂udniowym zachodzie, a tak偶e miejscami w centrum, gdzie insolacja s艂oneczna b臋dzie najintensywniejsza, dojdzie do rozwoju konwekcji, g艂贸wnie objawiaj膮cej si臋 przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie jednak ze wzgl臋du na podwy偶szone warto艣ci energii dost臋pnej konwekcyjnie (CAPE do 600-800 J/kg) oraz pewn膮 niestabilno艣膰 powietrza (LI do -4K) rozwin膮 si臋 tak偶e burze. Ze wzgl臋du na stosunkowo s艂abe warunki kinematyczne (艣cinanie wiatru w warstwie 0-6 km do 5-10 m/s, lokalnie do 15 m/s) burze powinny przybiera膰 posta膰 pojedynczych kom贸rek burzowych lub s艂abo zorganizowanych burz wielokom贸rkowych. G艂贸wnym zagro偶eniem w czasie burz b臋d膮 wy偶sze sumy opad贸w z powodu wolnego przemieszczania si臋 burz - lokalnie do oko艂o 20 mm (przede wszystkim w rejonie Opolszczyzny, na 艢l膮sku oraz w cz臋艣ci Wielkopolski i Ziemi 艁贸dzkiej). W trakcie burz niewykluczone s膮 tak偶e silniejsze porywy wiatru, przewa偶nie do oko艂o 50 km/h, a w pojedynczych przypadkach do 60-65 km/h (zw艂aszcza w rejonie wybrze偶a). Na po艂udniowym zachodzie nieco ni偶ej po艂o偶ona izoterma 0掳C oraz bardziej stromy pionowy gradient temperatury (Lapse rate w warstwie 850-500 hPa do oko艂o 0,7K/100m) mo偶e przyczyni膰 si臋 do opad贸w drobnego gradu. Prognoza burzowa na noc (niedziela/poniedzia艂ek) i na dzie艅 (poniedzia艂ek) wy艂膮cznie w formie graficznej!