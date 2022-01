Gdzie są burze w Polsce 28.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem... Czas obowiązywania: 28.01.2022 00:00 - 28.01.2022 23:59 Witajcie, będziemy mieli do czynienia z wyjątkowo aktywnym i wietrznym weekendem. Prognozy na ten moment są nie jednoznacze i prognozują wystąpienie mimo wszystko silnego incydentu wiatrowego. Piątek rozpocznie więc tę wietrzną farsę - ponadto podczas przechodzenia frontu atmosferycznego przewidywane są opady wszelkich możliwych form (śniegu, deszczu, deszczu ze śniegiem a nawet krupy śnieżnej). Pogorszą one i tak już trudne warunki na drogach. Dzisiejsza (28.01) doba rozpocznie bardzo aktywny weekend pod względem porywów wiatru. Co do weekendu opiszemy go w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych / nocnych śledźcie więc naszą stronę. Możliwe będą przerwy w dostawie prądu oraz powstanie szkód materialnych, ma to związek z niszczącymi porywami wiatru niżeli samymi opadami. Dawajcie znać jak u Was, zachęcamy również do relacjonowania sytuacji meteorologicznej w Waszym regionie. Pozdrawiamy ;)