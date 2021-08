Gdzie są burze w Polsce 27.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

#PROGNOZA POGODY NA SOBOTĘ W sobotę nadal oddziaływać będzie na nasz region niż, znajdujący się bezpośrednio nad naszymi głowami. #NOC W nocy umiarkowane zachmurzenie, lokalnie przelotne opady deszczu, a nad ranem pojawią się mgły ograniczające widoczność. Temperatura od 10 do 11 stopni, w rejonach z większymi rozpogodzeniami spadki do 5 stopni. #SOBOTA W sobotę po ustąpieniu lokalnych mgieł i zamgleń, pogoda będzie pochmurna jednak w ciągu dnia coraz więcej rozpogodzeń. Nadal będą występowały przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby z zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne wyniesie 1015hPa Spokojnej nocy oraz pogodnego dnia życzą Lubuscy Łowcy Burz - Mateusz Waszak