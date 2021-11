Gdzie są burze w Polsce 26.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (26.11.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "+++OSTRZEŻENIE PRZED SPORĄ PORCJĄ OPADÓW DESZCZU LUB ŚNIEGU, GOŁOLEDZIĄ I GĘSTYMI MGŁAMI NADCHODZĄCEJ NOCY 26/27.11.2021+++ Okres obowiązywania 26.11.2021 16:00 - 27.11.2021 9:00 Do naszego województwa sukcesywnie zbliża się strefa opadów związana z niżem śródziemnomorskim Yilmaz. Przyniesie on przede wszystkim trwające kilkanaście godzin opady o umiarkowanym, chwilami silnym natężeniu na terenie wojeówdztwa. Natomiast ich typ będzie zależał od powiatu. Opady sumarycznie będą bardzo duże jak na listopad. W centrum i na południu województwa może spaść 15-20 litrów wody na m^2, na pozostałym obszarze będzie to 8-15 litrów. Na drogach niemal wszędzie zrobi się ślisko, szczególnie tam, gdzie temperatura spadnie poniżej +1 stopni a deszcz przejdzie w śnieg. Warto dodać, że oprócz dość dużych opadów, w całym województwie wystąpią też dość gęste mgły, które będą towarzyszyć opadom. Powiaty w zachodniej, północnej i częściowo środkowej części województwa mogą spodziewać się wystąpienia pokrywy śnieżnej, przeważnie od 2 do 7cm, lecz niewykluczone, że miejscami na nieco wyżej położonych obszarach będzie to bliżej 10cm. Mowa tu o powiatach #sierpecki, #płocki, #Płock, #gostyniński, #żuromiński, #płoński, #mławski, #ostrołęcki, #Ostrołęka, #przasynski, #ciechanowski, #makowski, #pułtuski, #nowodworski, #sochaczewski, #warszawskizachodni, #grodziski oraz #żyrardowski. W pasie środkowym województwa, przebiegającym m.in. przez stolicę, sytuacja będzie niepewna, bowiem temperatura będzie krążyć w nocy na poziomie 0/+2 stopnie, a opady samego śniegu mogą okresami się przeplatać z mieszanymi. W połączeniu z ciepłym gruntem daje to dość małe szanse na większy przyrost pokrywy. Na tych obszarach jeśli się zabieli, to bardzo nieznacznie, maksymalnie do 3-4 cm. Mowa tu o powiatach #przysuski, #radomski, #Radom, #białobrzeski, #grójecki, #piaseczyński, #pruszkowski, #Warszawa, #legionowski, #wołomiński, #wyszkowski, #ostrowski. W pozostałych regionach województwa, położonych dalej na wschód i południe, temperatura w nocy nie spadnie poniżej +1 stopni, a nawet jeśli opady deszczu przejdą w mieszane, lub samego śniegu, to nie będzie większych szansy na zabielenie krajobrazu. Nie zmienia to faktu, że może napadać sporo wody z nieba i miejscami mogą pojawić się niewielkie zalania. Mowa tu o powiatach #lipski, #zwoleński, #kozienicki, #garwoliński, #otwocki, #miński, #siedlecki, #Siedlce, #łosicki, #węgrowski i #sokołowski. Niezależnie od obszaru, wszędzie na terenie naszego województwa będą fatalne warunki na drogach. W jednych miejscach z powodu słabej widoczności i śliskiej nawierzchni, w innych z powodu śniegu. Jeśli nie musimy, nie wyjeżdżajmy samochodami, zwłaszcza Ci z Was, którzy nie mają zimowych opon. W sobotę w ciągu dnia sytuacja się poprawi tylko nieznacznie. Najgorzej będzie tam, gdzie śnieg spadnie, bowiem w ciągu dnia będzie się on topić, a pod wieczór ponownie zamarzać. Dlatego w jutrzejszym dniu spodziewajcie się kolejnych ostrzeżeń na naszej stronie. ".

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 26.11.2021

+++OSTRZEŻENIE PRZED SPORĄ PORCJĄ OPADÓW DESZCZU LUB ŚNIEGU, GOŁOLEDZIĄ I GĘSTYMI MGŁAMI NADCHODZĄCEJ NOCY 26/27.11.2021+++ Okres obowiązywania 26.11.2021 16:00 - 27.11.2021 9:00 Do naszego województwa sukcesywnie zbliża się strefa opadów związana z niżem śródziemnomorskim Yilmaz. Przyniesie on przede wszystkim trwające kilkanaście godzin opady o umiarkowanym, chwilami silnym natężeniu na terenie wojeówdztwa. Natomiast ich typ będzie zależał od powiatu. Opady sumarycznie będą bardzo duże jak na listopad. W centrum i na południu województwa może spaść 15-20 litrów wody na m^2, na pozostałym obszarze będzie to 8-15 litrów. Na drogach niemal wszędzie zrobi się ślisko, szczególnie tam, gdzie temperatura spadnie poniżej +1 stopni a deszcz przejdzie w śnieg. Warto dodać, że oprócz dość dużych opadów, w całym województwie wystąpią też dość gęste mgły, które będą towarzyszyć opadom. Powiaty w zachodniej, północnej i częściowo środkowej części województwa mogą spodziewać się wystąpienia pokrywy śnieżnej, przeważnie od 2 do 7cm, lecz niewykluczone, że miejscami na nieco wyżej położonych obszarach będzie to bliżej 10cm. Mowa tu o powiatach #sierpecki, #płocki, #Płock, #gostyniński, #żuromiński, #płoński, #mławski, #ostrołęcki, #Ostrołęka, #przasynski, #ciechanowski, #makowski, #pułtuski, #nowodworski, #sochaczewski, #warszawskizachodni, #grodziski oraz #żyrardowski. W pasie środkowym województwa, przebiegającym m.in. przez stolicę, sytuacja będzie niepewna, bowiem temperatura będzie krążyć w nocy na poziomie 0/+2 stopnie, a opady samego śniegu mogą okresami się przeplatać z mieszanymi. W połączeniu z ciepłym gruntem daje to dość małe szanse na większy przyrost pokrywy. Na tych obszarach jeśli się zabieli, to bardzo nieznacznie, maksymalnie do 3-4 cm. Mowa tu o powiatach #przysuski, #radomski, #Radom, #białobrzeski, #grójecki, #piaseczyński, #pruszkowski, #Warszawa, #legionowski, #wołomiński, #wyszkowski, #ostrowski. W pozostałych regionach województwa, położonych dalej na wschód i południe, temperatura w nocy nie spadnie poniżej +1 stopni, a nawet jeśli opady deszczu przejdą w mieszane, lub samego śniegu, to nie będzie większych szansy na zabielenie krajobrazu. Nie zmienia to faktu, że może napadać sporo wody z nieba i miejscami mogą pojawić się niewielkie zalania. Mowa tu o powiatach #lipski, #zwoleński, #kozienicki, #garwoliński, #otwocki, #miński, #siedlecki, #Siedlce, #łosicki, #węgrowski i #sokołowski. Niezależnie od obszaru, wszędzie na terenie naszego województwa będą fatalne warunki na drogach. W jednych miejscach z powodu słabej widoczności i śliskiej nawierzchni, w innych z powodu śniegu. Jeśli nie musimy, nie wyjeżdżajmy samochodami, zwłaszcza Ci z Was, którzy nie mają zimowych opon. W sobotę w ciągu dnia sytuacja się poprawi tylko nieznacznie. Najgorzej będzie tam, gdzie śnieg spadnie, bowiem w ciągu dnia będzie się on topić, a pod wieczór ponownie zamarzać. Dlatego w jutrzejszym dniu spodziewajcie się kolejnych ostrzeżeń na naszej stronie.

W Jakucji na Syberii zanotowano aż -49,2°C!🥶 Jest to najniższa temperatura na półkuli północnej w tym sezonie!🌨️🌬️

Opady wkroczyły już do Polski południowej oraz częściowo centralnej. Jaki rodzaj opadów u Was występuje? 🌨🌧 This is a re-share of a post

🌨🌨MOŻLIWE SĄ SILNIEJSZE OPADY ŚNIEGU!🌨🌨 Kilka dni temu w FUSACH opowiadaliśmy o możliwym ataku zimy. Dzisiaj śnieżyce staną się faktem. W ciągu nadchodzących dni czekają nas intensywne opady śniegu w całej Polsce. Dzisiaj najwięcej śniegu spadnie w pasie od Opolszczyzny, Małopolski aż po Podlasie i Warmię. W tym pasie prognozuje się opady śniegu przeważnie do 1-3cm, z lokalnymi wartościami do 5-6cm. Niektóre modele wskazują na pokrywę śnieżną osiągającą nawet 10-15cm! Taka pokrywa według nas jest mało prawdopodobna ponieważ opady śniegu będą występowały przy temperaturze dodatniej (ok. 0-2*C). Śnieg zacznie padać najprawdopodobniej od godzin popołudniowych. Ponadto w wielu regionach będzie również padał deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na ten moment ciężko jest dokładnie określić w których regionach wystąpią opady mieszane, a w których opady śniegu. Wszystko zależy od ostatecznego ułożenia się niżu oraz jego frontów.

Witajcie Kochani! Pogoda zaczyna się pogarszać. Od południa wkroczyła strefa z opadami, front ciągle będzię się rozszerzał i rozbudowywał w kierunku północnym i zachodnim oraz wschodnim. Na ten moment w konurbacji katowickiej pojawiają sie opady deszczu ze śniegiem. W kolejnych godzinach deszcz i deszcz ze śniegiem będzie padał tam gdzie temperatura będzie nieco wyższa, tam gdzie chłodniejsze powietrze bardziej oddziałowuje, spadnie śnieg. Wieczorem i w nocy już w całym regionie sypać będzie ciężki mokry śnieg.

Buuum. Łomża i okolice słyszały? W związku z pytaniami, które spływają nam na skrzynkę, odpowiadamy. Był to grom dźwiękowy związany z przekroczeniem bariery dźwięku przez samolot odrzutowy.

❄️❄️❄️ ⚠OSTRZEŻENIE NUMER 61⚠ 🟡Typ zagrożenia - OPADY ŚNIEGU/ OBLODZENIA 🟡Stopień zagrożenia - 1 🟡Czas obowiązywania: od 13:00 26.11.2021r. do 8:00 27.11.2021r. 🟡Obszar obowiązywania: całe województwo łódzkie 🌨️ Dziś czeka nas pierwszy poważniejszy atak zimy! Z południa Europy wędruje ośrodek niskiego ciśnienia, który jest zasobny w wilgoć. Już teraz lokalnie pierwsze opady śniegu i deszczu notowane są na południu. Do naszego województwa opady powinny dotrzeć około godziny 13. Początkowo prawdopodobnie będzie padał deszcz, jednak szybko powinien zamienić się w śnieg. Trajektoria niżu może się jeszcze delikatnie zmienić. Obecne wyliczenia wskazują, że we wschodniej części województwa będzie padać deszcz/ deszcz ze śniegiem a na pozostałym obszarze województwa śnieg. Możliwe, że spadnie kilka/kilkanaście centymetrów mokrego i ciężkiego śniegu. ❗Lokalnie może przyczynić się do zerwania linii energetycznych oraz strat w drzewostanie. Ostrzeżenie przed oblodzeniem również jest wydane na teren całego województwa. 🌡️ Możliwe są spadki temperatur lekko poniżej zera co spowoduje, że na drogach może być niebezpiecznie. 🔻 Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie dzisiejszej doby a także jutrzejszego poranka. Zachęcamy do udostępnienia informacji swoim znajomym! Chcesz wesprzeć naszą działalność? Możesz to zrobić za pośrednictwem zrzutki: https://zrzutka.pl/hrb528 📢Partnerzy: „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. nasze.fm Regionalny Portal Informacyjny Radio ZW Radio Strefa FM mojepabianice.pl mojazdunskawola.pl