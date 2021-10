Gdzie są burze w Polsce 26.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 26.10.2021

Prognoza pogody na wtorek i noc #Noc W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura spadnie do 6 stopniu na północy i do 7/8 na południu. Wiatr słaby. #Dzień We wtorek zachmurzenie początkowo umiarkowane w późniejszych godzinach wzrastające do dużego miejscami może padać deszcz. Temperatura wyniesie ok 12/13 stopni. Wiatr słaby z południa/ południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1021 hPa. Życzymy miłej nocy i wtorku Lubuscy Łowcy Burz :)

To był jeden z większych obrywów skalnych w Tatrach. Odpadła część wschodniej ściany Wielkiego Mięguszowieckiego Szczytu – tzw. Turnica Kurczaba. Wysokości obrywu to ok. 100 metrów. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i ratownicy tatrzańscy będą oceniać sytuację. Szlak wiodący na Przełęcz pod Chłopkiem raczej nie zostanie zamknięty, choć turyści powinni teraz unikać tego miejsca. - Lawinia kamienna mogła sięgnąć szlaku na Przełęcz pod Chłopkiem. Na razie nie wiadomo, jakie są tam straty na szlaku. Jednak wybierający się w góry powinni na razie zrezygnować z wędrowania tym szlakiem. Przy tak dużym obrywie na pewno duża część luźnych skał została w ścianie. I nie wiadomo kiedy to może spaść – mówi Grzegorz Kubicki. - To są zjawiska charakterystyczne dla gór wysokich. W innych górach nie dochodzi do takich zdarzeń. Nie jest to pierwszy obryw w tamtym rejonie. Można powiedzieć, że takie zjawiska zdarzają się regularnie. Tyle, że nie zawsze je obserwujemy, nie zawsze są tam turyści z aparatami – mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN. Jak dodaje, najczęściej do takich zdarzeń dochodzi w okresie wiosny lub jesieni, gdy jest jest erozja związana z lodem. - Teraz działo się to w czasie wiatru halnego. Można więc podejrzewać, że ten napływ ciepłego powietrza powodował intensywne topienie lodu. To mogło przyczynić się do tego obrywu – podejrzewa Jan Krzeptowski-Sabała.