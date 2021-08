Gdzie są burze w Polsce 26.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

25.08.2021 na Facebooku pojawił się post: "PROGNOZA KONWEKCYJNA ++26-27.08.2021r.++ Jutro Polska będzie pod wpływem niżu, który będzie przemierzał wody Morza Bałtyckiego oraz lądy Obwodu Kaliningradzkiego (po południu, bądź wieczorem wkroczy nad teren Polski). Już teraz na obszarze kraju można zaobserwować wędrówkę dwóch frontów atmosferycznych, które towarzyszą niżowi. Jeden z nich, ciepły, znajduje się w pasie od woj. Podlaskiego aż po Opolskie. Drugi zaś, chłodny, wędruje obecnie przez woj. Warmińsko-mazurskie, Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Lubuskie oraz częściowo Mazowieckie. Oba przynoszą opady deszczu o małym/umiarkowanym natężeniu (1-2mm/1, lokalnie do 2-5mm/h). Za ostatnim frontem (chłodnym) do Polski zaczyna napływać jeszcze chłodniejsza oraz wilgotniejsza masa powietrza. Przyczynia się to do rozwoju kolejnych przelotnych opadów (te natomiast mają umiarkowaną, lokalnie dużą intensywność). Jutrzejszy dzień po przejściu frontów przyniesie nam prawdziwy wysyp opadów przelotnych wraz z prawdopodobnymi, głównie słabymi burzami. Wystąpić one mogą w całej Polsce z wyjątkiem Polski wschodniej, gdzie w dalszym ciągu zaznaczać się będzie front chłodny. KOLOR POMARAŃCZOWY (MAŁA/UMIARKOWANA INTENSYWNOŚĆ BURZ) Szansa na powstanie burz w tym regionie jest największa. Będą one głównie mało/umiarkowanie aktywne elektrycznie oraz słabe. Towarzyszyć im będą głównie intensywne opady deszczu do 10-20mm. Mniejszym zagrożeniem będą silne porywy wiatru do ok. 50-70km/h oraz opady małego gradu do 0,5-1,5cm. Na Pomorzu, głównie wybrzeżu, istnieje ryzyko powstania słabej trąby powietrznej lub wodnej. Burze mogą występować tutaj zarówno w dzień jak i w nocy (w nocy głównie na Pomorzu i wybrzeżu). KOLOR JASNOŻÓŁTY (BARDZO MAŁA/MAŁA INTENSYWNOŚĆ BURZ) W tym pasie burz będzie znacznie mniej niż w KOLORZE ŻÓŁTYM. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu do 5-10mm, oraz lokalnie silniejsze porywy wiatru do 50km/h. Silniejszych zjawisk nie prognozujemy!. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 25.08.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?