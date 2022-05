Gdzie są burze w Polsce 26.05.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Prognoza weekendowa! W wielu miejscach naszego regionu wreszcie choć trochę popadało i co najważniejsze, to wcale nie jest koniec opadów kochani...😃 Następne dni na Podkarpaciu przyniosą kolejne opady oraz dużo chłodniejszą aurę, o której informowaliśmy na łamach naszej prognozy tygodniowej. Niestety, czeka nas znów kiepski majowy weekend... Już jutro popołudniu spodziewamy się nadciągnięcia kolejnego frontu chłodnego nad nasz region z którego wszędzie mocno popada, być może i zagrzmi oraz zdecydowanie się ochłodzi. SOBOTA Noc z piątku na sobotę upłynie nam pod znakiem większego zachmurzenia i z jeszcze występującymi gdzieniegdzie przelotnymi opadami deszczu. Sobotni poranek zapowiada się rześki, ale dosyć pogodny z wieloma słonecznymi chwilami. Lecz już od godzin okołopołudniowych zacznie przybywać chmur na niebie z których miejscami popada i być może nawet zagrzmi. To będzie zimny dzionek, bo nasze termometry wskażą od 10°C do maksymalnie 16/17°C, a wiatr będzie mocny z zachodu. NIEDZIELA Noc i poranek w naszym regionie będą bardzo zimne, bo temperatury mogą się obniżyć do 1/3°C powyżej zera... Sam dzień rozpocznie się z nie najgorszą aurą, bo pojawi się trochę słońca, ale popołudniową porą zacznie się mocno chmurzyć i będzie padał deszcz. Wiatr będzie umiarkowany, a temperatury podobne jak w dniu poprzednim, czyli od 10°C do 17°C. Początek czerwca, czyli miesiąc w którym rozpoczynamy meteorologiczne lato, może nas miło zaskoczyć... 😃 Najnowsze prognozy wskazują na napływ bardzo gorących mas powietrza z południa Europy i istnieje szansa na pojawienie się pierwszego "upału" w tym roku. Dużo więcej na ten temat napiszemy w kolejnej prognozie tygodniowej, na którą już serdecznie zapraszamy w niedzielne po południe 😃