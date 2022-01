Gdzie są burze w Polsce 26.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Dzień dobry 🙂🙂 Nas naszym obszarem synoptycznym póki co nie zachodzą znaczące zmiany. W środę znajdziemy się w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, niestety front ciepły który wczoraj zaznaczył się na Podkarpaciu pozostawił po sobie sporo wilgoci co będzie miało swoje konsekwencje w poziomie występującego zachmurzenia. Do regionu napływa łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Odmienna sytuacja, bardziej dynamiczna zachodzi nad Północnym Atlantykiem, gdzie raz poraz powstają niże, którym poza frontami towarzyszy intensywny prąd strumieniowy. Stojące na straży nad kontynentalną część Europy wyże słabną, co w niedługim czasie wykorzystają kolejne aktywne niże, które podczas weekendu przyniosą nam niezbyt przyjemną aurę, pewnego rodzaju preludium w czwartek i piątek. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże z przejaśnieniami. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Okresami słabe opady deszczu ze śniegiem, śniegu. Na terenach górskich przybędzie kolejne kilka, kilkanaście centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna do -3°C/3°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Spokojnej środy wszystkim życzę 🙂🙂