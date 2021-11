Gdzie są burze w Polsce 25.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 25.11.2021

+++SPODZIEWANE 艢NIE呕YCE W NOCY Z PI膭TKU NA SOBOT臉 26/27.11+++ Nadszed艂 czas, by dok艂adnie przeanalizowa膰 zapowiedzi opad贸w zwi膮zanym z ni偶em genue艅skim w ci膮gu najbli偶szych kilkudziesi臋ciu godzin. Obecnie wszystko wskazuje na to, 偶e pierwsze opady do naszego wojew贸dztwa dotr膮 w pi膮tkowe popo艂udnie, oko艂o 16:00. Pocz膮tkowo b臋dzie to jeszcze opad mieszany, deszczu ze 艣niegiem przy temperaturze +1/+2 stopni, lecz ko艂o 18:00 w regionie #Radom #Gr贸jec czy #呕yrard贸w opady powinny zacz膮膰 stopniowy przechodzi膰 w sam 艣nieg, wraz z obni偶eniem si臋 temperatury do 0 stopni. W kolejnych godzinach wieczornych i nocnych opady 艣niegu dotr膮 tak偶e wg艂膮b wojew贸dztwa, pocz膮tkowo do regionu #Warszawa, a nast臋pnie tak偶e do p贸艂nocnej po艂owy wojew贸dztwa - szczeg贸lnie regiony #P艂o艅sk, #Ciechan贸w czy #Ostro艂臋ka. Wyst臋powa膰 b臋d膮 do艣膰 silne opady ci臋偶kiego, mokrego 艣niegu, przy temperaturze w okolicy 0 stopni. W zachodniej cz臋艣ci wojew贸dztwa jak w regionie #Gostynin, #P艂ock czy #Sierpc opady 艣niegu te偶 wyst膮pi膮, ale b臋d膮 nieco s艂absze. Z kolei wschodnie i po艂udniowo-wschodnie regiony jak #Garwolin, #Siedlce czy #W臋gr贸w prawdopodobnie doczekaj膮 si臋 jedynie opad贸w mieszanych, gdy偶 tam temperatura nie zejdzie do 0 stopni. Jak b臋dzie wygl膮da膰 sytuacja w sobotni poranek? Na chwil臋 obecn膮 zanosi si臋 na pokryw臋 rz臋du 4-10cm w pasie od Kurpia, przez centrum wojew贸dztwa po po艂udnie. Lokalnie przy granicy z woj. 艂贸dzkim w pow. #przysuskim, #bia艂obrzeskim czy #gr贸jeckim spadnie nawet bli偶ej 15cm. Tymczasem w zachodniej cz臋艣ci wojew贸dztwa z uwagi na s艂abe nat臋偶enie opadu, pokrywa b臋dzie mniejsza, rz臋du 2-5cm. We wschodniej po艂owie wojew贸dztwa z kolei, z uwagi na dodatni膮 temperatur臋, pokrywa r贸wnie偶 b臋dzie 艣ladowa, nie wi臋ksza ni偶 2cm, a na wsch贸d od Siedlec prawdopodobnie w og贸le nie wyst膮pi. W sobot臋 i niedziel臋 (27-28.11) temperatury wzrosn膮 do +5 stopni na wschodzie i po艂udniu wojew贸dztwa, co spowoduje prawdopodobnie ca艂kowity zanik 艣niegu. Na pozosta艂ym obszarze b臋dzie ch艂odniej, maksymalnie do +2 stopni, dodatkowo w zachodniej po艂owie wojew贸dztwa wida膰 ju偶 w niedzieln臋 popo艂udnie kolejn膮 porcj臋 opad贸w 艣niegu. Z kolei wraz z pocz膮tkiem przysz艂ego tygodnia (29-30.11) nast膮pi ju偶 och艂odzenie do ujemnych temperatur w ca艂ym wojew贸dztwie i prawdopodobnie wsz臋dzie ponownie si臋 zrobi bia艂o. Z uwagi na dynamik臋 sytuacji szczeg贸lnie zach臋camy Was do obserwowanie komunikat贸w i prognoz na naszej stronie! Poni偶ej prezentujemy grafiki modeli GFS, ECMWF, ICON oraz ARPEGE prezentuj膮cych zapowiadany obszar oraz intensywno艣膰 opad贸w 艣niegu. Legenda na dole grafiki ;)