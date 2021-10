Gdzie są burze w Polsce 25.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Trwa piękny, październikowy dzień. Słońca dzisiaj zdecydowanie nie zabraknie do samego zachodu. Warto, kto oczywiście może, wykorzystać ten czas i spędzić go na świeżym powietrzu!🍂 Macie jakieś fotografie przedstawiające piękne krajobrazy złotej polskiej jesienj? Zachęcamy do podzielenia się nimi w komentarzach! 🍁 Fot: Łowcy burz Łódzkie #pazdziernik #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #jesien

Pogoda na poniedziałek i wtorek okiem Jarosława Turały. 25.10.2021