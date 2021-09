Gdzie są burze w Polsce 25.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Dzisiaj pogoda ma dla nas dwie wiadomości dobrą i złą. To może zacznę od tej lepszej, po przejściu frontu chłodnego w strefie łagodniejszego powietrza znad Atlantyku postępuje kompensacja ciśnienia czego efektem jest rozbudowa klina wyżowego, ośrodka znad Południowej Europy. Ten wyż na przeważającym obszarze Starego Kontynentu przynosi słoneczną i ciepłą pogodę, ale nie u nas. To jest ta zła wiadomość, ostatniej nocy przez obszar kraju przeszedł front ciepły, ośrodka niżowego wędrujący podobnym torem co ostatni, przynoszący ożywienie w atmosferze. Niestety front pozostawił po sobie sporo wilgoci znad Atlantyku, z tego też powodu praktycznie cały kraj jest przykryty warstwą zachmurzenia. Są to głównie chmury podinwersyjne, leżące nisko, z których na ogół opady nie występują, co najwyżej denerwujące opady mżawki. O przejaśnienia w dniu dzisiejszym będzie ciężko, a temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 13-20°C. Dane satelitarne sat24

