Gdzie są burze w Polsce 25.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"The beast. 馃槇 Nasze dzia艂ania terenowe 9 lipca 2021 馃摲 Przemys艂aw Rodzik - 饾悘饾悺饾惃饾惌饾惃饾悹饾惈饾悮饾惄饾悺饾惒 #shelfcloud #chmuraszelfowa #supercell #superkom贸rka #Poland #sezonburzowy2021 #severeweather #thunderstorm #lato #burza. " - to najnowszy post na Facebooku dotycz膮cy burz w Polsce, opublikowany 25.08.2021.

Burza to bardzo cz臋ste zjawisko, kt贸re pojawia si臋 w Polsce i mo偶e wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Dlatego warto 艣ledzi膰 informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio si臋 do niej przygotowa膰. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomo艣ci o burzach w Polsce. Mo偶e b臋dzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomo艣ci o burzach w Polsce

W ci膮gu dnia burze nie wyst臋powa艂y, natomiast konwekcja zosta艂a zainicjowana nad Ba艂tykiem. Burze stopniowo b臋d膮 zbli偶a膰 si臋 do Polskiego wybrze偶a. Prognoza na noc nie ulega zmianie.

Rozw贸j konwekcji na czystym niebie potrafi r贸wnie偶 by膰 bardzo fotogeniczny. Tutaj pi臋kny przyk艂ad pi臋trz膮cych si臋 chmur burzowych w wykonaniu Dawida z 呕egociny :) R贸wnie偶 je uwieczniacie鉂

Deszczowe dni maj膮 swoje plusy. Przy takiej wilgotno艣ci i temperaturze powinien by膰 wysyp grzyb贸w. A jest? Dajcie zna膰 w komentarzach. Pochwalcie si臋 swoimi zbiorami!

Witamy! Na ten moment w naszym wojew贸dztwie jest w miar臋 s艂onecznie. Niestety, jest to tylko chwilowy odpoczynek od wielkoskalowych opad贸w deszczu 鈽旓笍. Ju偶 dzi艣 wieczorem nad Polsk臋 od p贸艂nocy zacznie nasuwa膰 si臋 ni偶 #Nick, kt贸rego front przyniesie opady w naszym wojew贸dztwie jutro nad ranem. Niestety to nie koniec z艂ych informacji - kolejne dni tak偶e min膮 pod znakiem pochmurnej pogody 馃導. Wraz z opadami, pojawi si臋 te偶 konwekcja zwi膮zana z nap艂ywem wilgotnej i niestabilnej masy powietrza pochodzenia polarnomorskiego. Zapraszamy do korzystania z dzisiejszej pogody :) Fot. Dariusz Kalota, Bednary

Prognoza burz na jutro 26.08 z wa偶no艣ci膮 od godziny 8:00 do 20:00, w formie opisowej i graficznej. Dodatkowo na noc 26/27.08 i dzie艅 27.08 prognoza wy艂膮cznie w postaci graficznej. 馃Burze b臋d膮 wyst臋powa膰 w ca艂ej zachodniej po艂owie kraju. Burze b臋d膮 na og贸艂 s艂abe i kr贸tkotrwa艂e, lecz ich og贸lna liczba b臋dzie do艣膰 du偶a. Z burzami b臋d膮 wi膮za膰 si臋 opady deszczu do 10-15 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. W ci膮gu dnia ch艂odniejsze powietrze zwi膮zane z ni偶em, kt贸rego o艣rodek b臋dzie znajdowa膰 si臋 nad p贸艂nocn膮 Polsk膮 oraz nad Ba艂tykiem, obejmie swym zasi臋giem niemal ca艂y kraj. Na wschodzie kraju zalega膰 b臋dzie strefa frontowa wraz z du偶ym zachmurzeniem warstwowym i opadami ci膮g艂ymi. Za frontem z racji zmniejszaj膮cego si臋 zachmurzenia i oddzia艂ywania insolacji, zwi臋kszy si臋 pionowy gradient termiczny zw艂aszcza w dolnej troposferze. Wyst膮pi niewielka chwiejno艣膰 termodynamiczna, kt贸ra jednak z racji sporej wilgotno艣ci wzgl臋dnej w profilu troposfery oraz brakiem czynnik贸w hamuj膮cych, przyczyni si臋 do swobodnego rozwoju przelotnych opad贸w deszczu i burz. Pojedyncze burze b臋d膮 s艂abe i kr贸tkotrwa艂e, lecz og贸lna liczba burz i przelotnych opad贸w deszczu b臋dzie do艣膰 du偶a. Z burzami b臋d膮 wi膮za膰 si臋 opady deszczu do 10-15 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza burzowa na noc (poniedzia艂ek/wtorek) Wa偶no艣膰: od godz. 20:00 dnia 25.08.2021 do godz. 08:00 dnia 26.08.2021 鈿 W nocy burze b臋d膮 wyst臋powa膰 g艂贸wnie na p贸艂nocy i zachodzie kraju a ich najwi臋ksze prawdopodobie艅stwo b臋dzie na Wybrze偶u Gda艅skim. Lokalnie z burzami wi膮za膰 b臋d膮 si臋 porywy wiatru do 65 km/h oraz akumulacja opadu do 15 mm. Dynamiczny ni偶 przemieszczaj膮cy si臋 znad Skandynawii, w nocy b臋dzie znajdowa膰 si臋 nad po艂udniowym Ba艂tykiem. Za stref膮 frontow膮, kt贸ra szybko przemieszcza膰 b臋dzie si臋 znad Wybrze偶a ku centrum, nap艂ynie wyra藕nie ch艂odniejsze powietrze. Adwekcja ch艂odu znacz膮co zwi臋kszy pionowy gradient termiczny skutkuj膮c wyst膮pieniem ma艂ej chwiejno艣ci termodynamicznej. Stosunkowo ciep艂a woda Ba艂tyku b臋dzie sprzyja膰 utrzymaniu przez ca艂膮 noc chwiejno艣ci. Wilgotny profil oraz brak inwersji sprzyja膰 b臋dzie swobodnemu rozwojowi konwekcji. Ponadto wyst臋powa膰 b臋dzie wznoszenie dynamiczne zwi膮zane z ni偶em oraz z pr膮dem strumieniowym. Burze mog膮 by膰 stosunkowo cz臋ste, zw艂aszcza w rejonie Wybrze偶a Gda艅skiego i tu mo偶liwa jest akumulacja opadu do 15 mm, lokalnie mog膮 wyst臋powa膰 porywy wiatru do oko艂o 65 km/h.

Dzi艣 chwilowa poprawa pogody, ale ju偶 id膮 trwalsze zmiany 馃導馃槺馃對

O poranku: Kasprowy Wierch -0,8掳C 鉂 Dolina Pi臋ciu Staw贸w 1,4掳C 殴r贸d艂o: IMGW

