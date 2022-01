Gdzie są burze w Polsce 25.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie s膮 burze w Polsce 25.01.2022? Zobacz informacje o wy艂adowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

"Witajcie 馃檪 Dzisiaj na obszarze wojew贸dztwa podkarpackiego zaznaczy si臋 odcinek frontu ciep艂ego. Nie b臋dzie on specjalnie aktywny, nie mniej jednak po jednym darowanym dniu wracamy do szarej rzeczywisto艣ci. Front dokona zasadniczej wymiany mas powietrza wypieraj膮c arktyczn膮 mas臋 powietrza i zast臋puj膮c j膮 艂agodniejsz膮 polarnomorsk膮. W dzie艅 zachmurzenie ca艂kowite oraz du偶e. Miejscami pojawi膮 si臋 mg艂y ograniczaj膮ce widzialno艣膰 do 400 m, lokalnie do 200 m, kt贸re mog膮 utrzymywa膰 si臋 przez wi臋ksz膮 cz臋艣膰 dnia. Pojawi膮 si臋 s艂abe opady 艣niegu oraz deszczu ze 艣niegiem tak偶e o charakterze marzn膮cym. Temperatura maksymalna do -7掳C/2掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany na og贸艂 zachodni. Atlantyk raz po raz produkuje kolejne aktywne ni偶e z zespo艂ami front贸w atmosferycznych, najprawdopodobniej ostatnie dni stycznia przynios膮 nam powr贸t wietrznej aury. Mi艂ego wtorku 偶ycz臋 馃檪馃檪. " - to najnowszy post na Facebooku dotycz膮cy burz w Polsce, opublikowany 25.01.2022. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w naszym kraju.