Gdzie są burze w Polsce 24.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 24.10.2021

Dziś pogoda bardzo podobna do wczorajszej, tylko bez opadów. Chłodno, temperatury od 5° do 9°C wiatr umiarkowany z Północnego - Zachodu. Miłego dnia. 🙋

Dzień dobry 🙂 Ostatni dzień tygodnia upłynie nam pod znakiem stopniowej poprawy warunków pogodowych. Zachmurzenie umiarkowane i małe, okresami wzrastające do dużego. Opady jeśli wystąpią będą słabe i zanikające, nawet wiatr nie będzie już tak bardzo dokuczliwy jak w ostatnich dniach. Na ogół słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Tylko temperatura maksymalna powietrza w najcieplejszym momencie dnia nie będzie za wysoka i wzrośnie w okolice 3-9°C. W nocy z niedzieli na poniedziałek, zwłaszcza w rejonach podgórskich temperatura minimalna może spaść poniżej zera. Miłej niedzieli 🙂🙂

Prognoza pogody na niedzielę i noc #noc W nocy miejscami pojawią się mgły. Temperatura spadnie do 0 lub lokalnie poniżej zera. Wiatru słaby. #Dzień W niedzielę zachmurzeniiem małe. Temperatura wyniesie ok 12/13 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby z południa. Barometry wskażą w południe 1031 hPa. Życzymy miłej nocy i niedzieli Lubuscy Łowcy Burz :)

+++OSTRZEŻENIE PRZED GĘSTYMI MGŁAMI+++ Okres obowiązywania 23.10.2021 23:00 - 24.10.2021 12:00 Dziś w nocy oraz jutro rano w wielu miejscach w naszym województwie pojawią się warunki do gęstych mgieł spowodowane słabym wiatrem i wysoką wilgotnością powietrza. Największe ryzyko mgieł jest w zagłębieniach terenu, zwłaszcza w dolinach rzek i potoków. Kierowców prosimy o rozważną jazdę!

Prognoza pogody na noc 23/24.10.2021 i dzień 24.10.2021r. W nocy po zaniku konwekcji się rozpogodzi. Z powodu dużej wilgoci nad ranem w wielu miejscach pojawią się mgły. Noc zimna, w wielu miejscach temperarura spadnie do 0 stopni. W niedzielę dość długo będą utrzymywać się gęste mgły, ale do południa powinno się wszędzie rozpogodzić. Będzie wreszcie słaby wiatr. Niestety temperarura niezbyt wysoka, maksymalnie do +10 stopni.