Gdzie są burze w Polsce 24.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze w Polsce - 24.09.2021

Za nami wietrzny wieczór i noc. Niestety, tak jak wskazywały na to prognozy, pojawiły się liczne szkody. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w związku z silnym wiatrem interweniowano 1428 razy, w tym 787 w czwartek oraz kolejne 641 od północy do godziny 6 rano w piątek. Najwięcej interwencji miało miejsce w woj. pomorskim. Nadal obowiązuje wydane przez nas ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Jak sytuacja wygląda w Waszych okolicach? Dajcie znać poniżej i w wiadomościach prywatnych. grafiki: Zanotowane maksymalne porywy wiatru do dziś, do godziny 9:30. źródło: weatheronline.pl