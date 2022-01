Gdzie są burze w Polsce 24.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Ostatni tydzie艅 stycznia b臋dzie kolejn膮 przepychank膮 zimy i jesieni. Z jednej strony pojawi膮 si臋 opady 艣niegu i lekki mr贸z, ale w wielu miejscach zostan膮 one wyparte dodatnimi temperaturami, oraz opadami deszczu lub mieszanymi. Z tego powodu na drogach mo偶e si臋 miejscami robi膰 艣lisko, zw艂aszcza o poranku. Po pocz膮tkowej dominacji wy偶owej, aur臋 w naszej cz臋艣ci kontynentu moderowa膰 b臋d膮 ni偶e, co nie jest dobr膮 wiadomo艣ci膮 dla meteopat贸w. Oznacza to r贸wnie偶, 偶e w po艂owie tygodnia nasili si臋 wiatr, jednak dzi臋ki temu jako艣膰 powietrza pozostanie wzgl臋dnie dobra. Po szczeg贸艂y zapraszamy do naszej prognozy tygodniowej.馃憞 https://obserwatorzy.info/prognoza-tygodniowa-od-24-01-2022-do-30-01-2022/ #prognoza #pogoda #prognozapogody #obserwatorzyburz