Gdzie są burze w Polsce 23.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Dziś zachmurzenie duże oraz umiarkowane z niewielkimi szansami na prześwity słońca, temperatury od 10°C do 15°C. Pod koniec dnia nasili się wiatr i przyszłej nocy będzie mocno wiało. Ciśnienie 1019hPa⬇️ Miłego dnia. 🙋

Wracamy też na YT. Rotacja zaobserwowana podczas obserwacji superkomórki burzowej przechodzącej nad miejscowością Rostki. Była to na szczęście rotacja krótkotrwała .

+++Prognoza pogody na dzień 23 września +++ W czwartek będziemy pod wpływem dynamicznego niżu nadciągającego znad północnego Atlantyku i Skandynawii. Przed frontem popłyną cieplejsze masy powietrza polarnomorskiego. #Noc: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Bez opadów. Termometry wskażą minimalnie około 9°C/11°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich. Ciśnienie będzie spadać i o północy barometry wskażą około 1022 hPa. #Dzień: W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W większości bez opadów, ale pod koniec dnia na północy może padać słaby deszcz. Temperatura powietrza wzrośnie do maksymalnie około 17°C/20°C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany i silny z kierunków południowo-zachodnich. Ciśnienie będzie szybko spadać. W południe barometry wskażą około 1013 hPa.

Kiedy ocieplenie i temperatury powyżej 20 stopni? Temperatury w sierpniu i na początku września

Ostatnio dużo zapytań dostaliśmy o "bombę ciepła" która nadchodzi i zmiecie chłodne powietrze z Europy Środkowej. Jak wiemy nie od dziś chwytliwe tytuły i miniaturki są stosowane po to aby zwiększyć klikalność i wzrost przychodów z reklam generowanych przez artykuł. I tak. Bombą ciepła staje się chwilowe ocieplenie i to jedynie w części kraju. Przyjrzeliśmy się wyliczeniom dot. temperatury na najbliższe dni. Zapraszamy do naszego artykułu.