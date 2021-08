Gdzie są burze w Polsce 23.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (23.08.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Taka sytuacja.😅. ".

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Burze w Polsce - 23.08.2021

Taka sytuacja.😅 Ulewa w Polsce. Może spaść 100 mm wody. Wiemy, gdzie będzie najwięcej deszczu | DobraPogoda24.pl

Ulewa już w Polsce https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-ulewa-w-polsce-spadnie-duzo-deszczu-prognoza-sumy-opadow-do-24-sierpnia-2021

Dzisiaj troszkę o prognozowaniu 💦📅 Chcemy Wam pokazać taki kolaż z 4 modelami numerycznymi prognozującymi sumę opadów deszczu do końca piątku. Spójrzcie, że ustalenie jednej wersji pogody jest dość trudne. Co wtedy robimy❓ Staramy się dobrać wspólny mianownik dla wszystkich wyliczeń. Możemy wywnioskować, że czeka nas mokry tydzień, ponieważ każdy model widzi opady deszczu. Dodatkowo można zauważyć, że opad pokrywa się głównie w Małopolsce. W tym wypadku wstępnie jesteśmy w stanie określić scenariusz opadowy na dany okres czasowy. Co dalej? Będziemy śledzić, jak scenariusz się ukształtuje. U Was jak od rana? Deszczowo? :) Użyto modeli: GFS, ECMWF, ICON, GEM

Mogilno, Kruszwica, Inek i okolice jak tam żyjecie po nocnym pokazie fleszy? 😅⚡⚡ Mieliście do czynienia z nielada gratką burzową która postanowiła że sobie postrzela (i to jak prawie 1000 wyładowań!) z nasuwającej się strefy wielkoskalowego opadu deszczu. Po co komu klarowne warunki ? 😆 Jak widać wiele nie trzeba by spawało 😁😁 Pozdrowienia 👌👋 #MogileńskaWytwórniaNocnychBurzał 💥

Możliwe dziś słabe burze.

W związku z zalegającym zachmurzeniem warstwowym, rozwój dzisiejszych burz jest mało prawdopodobny, jednak mimo wszystko miejscami mogą rozwijać się chmury burzowe, dlatego przygotowaliśmy na dziś prognozę konwekcyjną. Głównym zagrożeniem w czasie potencjalnych burz będą intensywne opady deszczu. Przypominamy również o wydanych ostrzeżeniach przed opadami niezwiązanymi z burzami na dzisiejszą dobę. Szczególnie intensywnych opadów mogą spodziewać się mieszkańcy woj. lubuskiego i zachodniej części woj. wielkopolskiego. Szczegóły dostępne są w naszej prognozie: https://lowcyburz.pl/2021/08/23/prognoza-konwekcyjna-dla-polski-na-dzien-23-08-2021-i-noc-23-24-08-2021/ oraz w systemie ostrzegania Sky Predict: https://lowcyburz.pl/sp3/index2.html

Prognoza burzowa na noc (poniedziałek/wtorek) Ważność: od godz. 20:00 dnia 23.08.2021 do godz. 08:00 dnia 24.08.2021 ⚡⛈Burze w nocy możliwe będą, zwłaszcza początkowo, na krańcach południowych Polski. Na ogół nie będą im towarzyszyć gwałtowne zjawiska, choć jeszcze w pierwszych godzinach wieczornych na południowym zachodzie możliwe są opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Na pozostałym zaznaczonym obszarze opady deszczu nie powinny przekraczać 10-15 mm, a porywy wiatru 65 km/h. 👉Polska północna będzie pod wpływem klina wyżu znad Wielkiej Brytanii. Na południu pogodę kształtować będzie niż z układem frontów atmosferycznych, którego ośrodek przemieszczać się będzie powoli nad Ukrainę. Na obszarze oddziaływania niżu powietrze będzie zasobne w wilgoć (TPW na południowym wschodzie Polski nawet do 36 mm) oraz zwłaszcza początkowo słabo niestabilne (LI do -2 K, CAPE do 800 J/kg). Takie warunki mogą być wystarczające do rozwinięcia się punktowo komórek burzowych. Największe szanse na utworzenie się burz będą w pierwszej połowie nocy. W drugiej połowie nocy odsuwanie się dolnego niżu i powolna stabilizacja atmosfery, będą blokować rozwój głębokiej konwekcji. Początkowo na krańcach południowo-zachodnich zachodzi ryzyko wystąpienia punktowo intensywnego opadu deszczu w czasie burz, a nawet drobnego gradu. Lokalnie suma opadów może sięgnąć 20 mm, a porywy wiatru około 70 km/h. Na pozostałym obszarze zjawiska powinny być nieco słabsze. Opady deszczu w czasie burz nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

[AKTUALIZACJA 08:43] Zgodnie z wczorajszym ostrzeżeniem w nocy na terenie kraju wystąpiły intensywne opady deszczu. Na ten moment spadło głównie 10-20mm deszczu. Sumy lokalnie są jeszcze większe. Najcięższa sytuacja panuje obecnie w woj. Lubuskim, gdzie sumy w wielu miejscowościach przekroczyły 50mm. Najwięcej deszczu na ten moment spadło na granicy Polsko-niemieckiej. Spadło tam prawie 100mm deszczu! Niestety opady w ciągu nadchodzących godzin nie ustąpią co oznacza możliwości wystąpienia sum grubo przekraczających 100mm deszczu! Takie ilości deszczu mogą przyrządzić się do powstania licznych podtopień oraz zalań. Możliwa jest także powódź błyskawiczna! W ciągu nadchodzących godzin w strugach deszczu pozostanie cała Polska oprócz regionów północnych. Najsilniejsze opady wystąpią w woj. Lubuskim, a także Małopolskim, Świętokrzyskim. Tam natężenie opadów osiąga i osiągać będzie lokalnie nawet 10-15mm/1h. W innych województwach opady są słabsze o natężeniu glownie 2-5mm/1h (na Podkarpaciu i częściowo Mazowszu do 5-10mm/1h). Opady zmierzają w kierunku północnym wschodnim (strefa znad Lubuskiego stoi w miejscu). Przed nami kolejne bardzo deszczowa doba! UWAŻAJCIE NA SIEBIE!! PS. Po południu pojawi się najprawdopodobniej aktualizacja OSTRZEŻENIA PRZED OPADAMI DESZCZU!

Poniedziałek dość pochmurny ale w większości suchy⛅ Słaby deszcz jedynie w rejonie #Lubawa #Działdowo #Nidzica #Wielbark🌧️ Ok. 20°C🌡️

Prognoza burzowa na dziś (poniedziałek) Ważność: od godz. 08:00 do godz. 20:00 dnia 23.08.2021 👉Burze możliwe dziś będą na południu Polski. Będą to lokalne zjawiska. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia będzie także niskie, najwyższe na krańcach południowo-zachodnich. Punktowo w obszarach podgórskich burzom mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu, do około 20 mm. Możliwy będzie również drobny grad i porywy wiatru do około 70 km/h. 🧐Krańce północne Polski pozostają pod wpływem klina wyżowego. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje niż z ośrodkiem, znajdującym się nad południową częścią naszego kraju oraz związana z nim strefa frontu atmosferycznego, która będzie rozciągać się w godzinach popołudniowych pomiędzy Ziemią Lubuską a Lubelszczyzną. Ze strefą frontową związane będą wielkoskalowe opady deszczu, okresami o silniejszym natężeniu. Na południe od tej strefy, w związku z oddziaływaniem górnego niżu, większą wilgotnością w warstwie granicznej oraz możliwymi rozpogodzeniami (głównie południowy zachód i południe kraju), przewiduje się powstanie niewielkiej niestabilności (LI do -3 K, CAPE do 800 J/kg) i rozwój komórek konwekcyjnych, w tym pojedynczych burz. Miejscami w obszarach podgórskich, burzom mogą towarzyszyć punktowo silniejsze opady deszczu. Wysokość opadów może sięgać 15-20 mm. Możliwy będzie również drobny grad i porywy wiatru do około 70 km/h. Rozwój burz możliwy będzie po południu, przed południem ryzyko ich utworzenia się jest bardzo niskie. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

