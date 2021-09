Gdzie są burze w Polsce 22.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Dziś na Podkarpaciu ponownie pojawią się opady deszczu o charakterze przelotnym oraz ciągłym. Temperatury od 9°C do 12/13°C silniejszy wiatr na stronie wschodniej województwa z kierunków północnych, ciśnienie 1021hPa ➡️. Miłej środy. 🙋

Śledzimy od samego początku erupcję wulkanu Cumbre Vieja. Ale to jest żywioł!

Prognoza pogody na środę i noc #Noc W nocy w całym województwie będą przechodzić słabe i umiarkowane opady deszczu. Temperatura spadnie do 9/10 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby miejscami umiarkowany. #Dzień W środę będzie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego ( miejscami popada deszcz ). Temperatura wyniesie ok 14/15 stopni Celsjusza w całym regionie. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Barometry wskażą w południe 1024 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :)