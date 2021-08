Gdzie są burze w Polsce 22.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Prognoza burzowa na 22.08.2021 i noc z 22/23.08.2021 W niedzielę czeka nas ponowna zmiana pogody. Od zachodu wkraczać będzie układ niskiego ciśnienia wraz z frontem atmosferycznym i poprzedzającą go linią zbieżności wiatru. Pomimo tego, że wystąpią umiarkowane warunki do rozwoju burz, ich potencjał wzmacniać będzie na południu orografia (ukształtowanie terenu), a także bliskość niżu czy zbieżność wiatru. W godzinach popołudniowych pojawią się opady, a wraz z nimi burze. Te miejscami mogą mieć gwałtowniejszy przebieg. Możliwe będzie też pojawienie się także przypadku superkomórki burzowej. Burze będą mogły łączyć się w większe struktury burzowe. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu i silny wiatr pochodzenia konwekcyjnego. Możliwy będzie też drobny grad. Grzmieć może także w nocy. Szczegółowy opis obszarów dostępny jest na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-22-08-2021-i-noc-z-22-23-08-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.