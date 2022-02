Gdzie są burze w Polsce 22.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Kolejne ostrzeżenie przed silnym wiatrem💨🔴 Po dość silnym wietrze, związanym z oddalającym się niżem Antonina, pogodę w Polsce kształtuje rozległy obszar niżowy Bibi z ośrodkami głównymi w rejonie Islandii. Aktualnie (stan na godzinę 12:00 czasu polskiego) nad Morzem Północnym rozpościera się zokludowany front atmosferyczny z ciepłym frontem nad krajami Beneluxu, oraz postępującym za nim frontem chłodnym nad południową Anglią. W miejscu łączenia się frontów ciepłego i chłodnego, w najbliższych godzinach pojawi się płytki niż Bibi IV, który przewędruje znad północnej Danii, przez Skanię i zachodni Bałtyk, ku Zatoce Gdańskiej w pierwszej połowie środy. Przyniesie on nocne opady deszczu, oraz wzrost prędkości wiatru, który w porywach w głębi lądu osiągnie ponad 70 km/h, a na wybrzeżu do 80 km/h. Okresowo, w ciągu dnia, na wybrzeżu porywy mogą przekroczyć 90 km/h, podobnie na wschodzie Kaszub. W górach wiatr będzie wiać z prędkością ponad 100 km/h. Jak zawsze apelujemy o zachowanie ostrożności! Zachęcamy także do śledzenia bieżącej sytuacji pogodowej na naszej stronie internetowej i w aplikacji Monitor Burz, gdzie na interaktywnej mapie znajdziecie m.in. lokalizację burz i opadów czy nadsyłane przez Was raporty.