Gdzie są burze w Polsce 22.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Ostatni miesiąc (styczeń) dopełnił brakującą lukę w moich osiągnięciach burzowych. 12 miesięcy! W każdym z nich udało mi się notować burze a zajęło mi to 17 lat. Jako łowca burz notowałem setki burz, groźnych zjawisk. Od generujących nawalne opady deszczu po same tornada. Od 6 lat prowadzę stronę oraz ekipę Burz Podkarpacia razem tworzymy system ostrzegania na Podkarpaciu. Czy to już koniec? Zdecydowanie nie! 😁 Nowy sezon przyniesie mnóstwo nowości! Trzymajcie się kochani! 😁 Zdjęcie od POGO images