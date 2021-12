Gdzie są burze w Polsce 2.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"Uwaga. Oblodzenia na drodze !!. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 2.12.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Uwaga. Oblodzenia na drodze !!

Uwaga na lokalne oblodzenia w regionie. S6 przed zjazdem na kiełpino w kierunku szczecina. Fot. Nasz Łowca. Arktyczna masa powietrza w przyszłym tygodniu. P24

Arktyczna masa powietrza w przyszłym tygodniu. Analizujemy wstępne wyliczenia i prognozy. To bardzo wstępny zarys, ale już jest prawie pewne, że będzie chłodniej. https://lowcyburzpim.pl/2021/12/02/arktyczna-masa-powietrza-w-przyszlym-tygodniu-analizujemy-wstepne-wyliczenia/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Najsilniejsze porywy zanotowane dziś 📌na posterunkach meteo💨 📌#Mikołajki: 20,4 m/s (73 km/h) 📌#Kętrzyn: 20 m/s (72 km/h) 📌#Olsztyn: 19,9 m/s (72 km/h) 📌#Olecko: 19 m/s (68 km/h) 📌#Gołdap: 18,9 m/s (68 km/h) 📌Dobrocin k. #Morąg: 18,9 m/s (68 km/h) 👉#Wiatr w najbliższych godzinach będzie już stopniowo słabnąć. Rano delikatny mróz❄️ a jutro w ciągu dnia około 0°C i chwilami popada #śnieg🌨️ Ponownie miejscami zrobi się biało☃️ Źródło obrazu: https://mapy.meteo.pl/ #pogoda #Warmia #Mazury #grudzień2021 #zima2021

A co powiecie na śnieg 06.12❓🎅 Jest nadzieja, że Mikołaj nie będzie musiał zmieniać opon w saniach na letnie 😅 Źródło: Model GFS

Niesamowite ujęcie #Giewontu nocną porą, #Tatry.😍 Autor zdjęcia: Bogdan Bafia Fotografia

PROGNOZA POGODY DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC NA PIĄTEK 03.12 I NA NOC Z PIĄTKU NA SOBOTĘ. - Myszkowscy Łowcy Burz

Prognoza pogody dna jutrzejszy dzień już na naszej stronie. Zapraszamy. http://myszkowscylowcyburz.pl/index.php/2021/12/02/prognoza-pogody-dla-powiatu-myszkowskiego-i-okolic-na-piatek-03-12-i-na-noc-z-piatku-na-sobote/ Kule lodowe u wybrzeży litewskiego jeziora Sarty. P24