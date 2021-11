Gdzie są burze w Polsce 2.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze wiadomo艣ci o burzach w Polsce

Bardzo ciekawe zestawienie鈥硷笍鈽锔 Wedle poni偶szej mapy Eumetsat w pa藕dzierniku w obu naszych regionach mieli艣my najwy偶sze wska藕niki nas艂onecznienia. Patrz膮c na wskazania w Ma艂opolsce przez ca艂y pa藕dziernik w niekt贸rych miejscach s艂o艅ce wyst膮pi艂o przez ponad 230 godzin co daje prawie 70% ca艂kowitego dost臋pnego czasu 鈥硷笍 Wtorek za艣 przywita艂 nas od rana typowo listopadow膮 aur膮. Do ko艅ca dnia nale偶y spodziewa膰 si臋 opad贸w deszczu 鈽 Mi艂ego dnia :)

Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Niestety poma艂u 偶egnamy okres pi臋knej i ciep艂ej pogody. Wy偶 zapewniaj膮cy nam w ostatnim czasie stabilne warunki pogodowe s艂abnie i odsuwa si臋 na wsch贸d ust臋puj膮c tym samym miejsca obszarowi obni偶onego ci艣nienia znad Zachodniej i P贸艂nocnej Europy. Nad region w godzinach popo艂udniowych dotrze zasadniczy front atmosferyczny zwi膮zany z dojrza艂ym ni偶em z rejon贸w Morza Norweskiego. Jeszcze przez kilka najbli偶szych godzin pozostaniemy w ciep艂ych polarnomorskich masach powietrza. Wtorek rozpocznie si臋 ca艂kiem nie藕le, zachmurzenie ma艂e lub umiarkowane, w ci膮gu dnia wzrastaj膮ce do du偶ego i ca艂kowitego a偶 do wyst膮pienia opad贸w atmosferycznych. Suma opad贸w wyniesie do 5-10 mm, lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna powietrza oscylowa膰 b臋dzie w interwale 6-12掳C, lokalnie 13掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany po艂udniowo wschodni, na terenach podg贸rskich okresami porywisty do 65-70 km/h. Mi艂ego dnia 馃檪馃檪