Gdzie są burze w Polsce 21.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Poranna, poranną wszystko się opisać nie da. Na Podkarpaciu będzie występowało w dniu dzisiejszym zachmurzenie oraz zamglenia na południu, ale również czekają nas chwilę ze słońcem co pokazuje Sat24. Sytuacja ta została doskonale opisana w prognozie weekendowej! 😊 A my już dziś zapraszamy serdecznie na prognozę tygodniową bo w pogodzie będzie się działo! Miłej niedzieli! 😊🙋

Dzień dobry 🙂🙂 W niedzielę nasz obszar synoptyczny znajdzie się na skraju wyżu znad Bałkanów. Na północ od tego niżu znajduje się rozległa zatoka obniżonego ciśnienia z kilkoma układami barycznymi, w kierunku krajów nadbałtyckich w strumieniu silniejszego przepływu powietrza w środkowej troposferze wędruje niż z zespołem frontów atmosferycznych, pomiędzy ciepłym a chłodnym frontem zaciągana jest ciepła polarnomorska masa powietrza zalegająca w południowej części strefy umiarkowanej. Strumień ciepłego powietrza, w ciągu dnia będzie stopniowo zamykany przez wspomniany front chłodny, który dokona zasadniczej wymiany mas powietrza w naszym regionie. Nie da się przejść obojętnie obok umacniającego się nad wodami Atlantyku wyżu, antycyklon na jakiś czas zablokuje aktywność strefowej cyrkulacji przy jednoczesnym zaciąganiu chłodnych mas powietrza z wyższych szerokości geograficznych, które będą spływać jak po zjeżdżalni po wschodniej ścianie klina wyżowego. W ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami do umiarkowanego. Na ogół bez opadów, opady wędrujące na froncie chłodnym dotrą do nas w nocy z niedzieli na poniedziałek i zaznaczą się również w pierwszy dzień nowego tygodnia. Temperatura maksymalna powietrza do 2-10°C, punktowo 11 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silny i porywisty zwłaszcza w górach w porywach do 60-80 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙋