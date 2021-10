Gdzie są burze w Polsce 21.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Ostrzeżenie pogodowe. Silny wiatr ‼ Ostrzeżenie obowizuje : od 08:00 CET 21.10.2021 (czwartek) do 02:00 CET 22.10.2021 (piątek) Dzisiejszego dni prognozuje się wstąpienie silnego wiatru. Siła ciągłego wiatru może osiągać prędkość od 34 km/h do 44 km/h. A porywy wiatru może osiągać prędkość 100 km/h. Najsilniejszy wiatr może wstąpić w godzinach popołudniowych. Jest możliwe wstąpienie utrudnień w dostawie prądu , w transporcie kołowym i komunikacji kolejowej. Silny wiatr może powodować uszkodzenia mienia (zerwanie dachów w budynkach mieszkalnych ). Jeśli przechowujesz jakieś przedmioty na balkonie zabezpiecz je by silny wiatr ich nie porwał. Zalecamy w czasie godzin największej intensywności wiatru: - pozostać w domu i bez większej konieczności nie wybierać się w podróż - nie parkować samochodów pod drzewami oraz większymi banerami reklamowymi - na wypadek braku energii, naładować ówcześnie baterie w telefonach komórkowych oraz przenośnych urządzeniach magazynujących (power bank) - mieć do dyspozycji dodatkowe źródła światła (latarki, świece)

⚠OSTRZEŻENIE NUMER 60⚠ 🟡Typ zagrożenia - WIATR 🟡Stopień zagrożenia - 1 (możliwa aktualizacja do stopnia 2) 🟡Czas obowiązywania: od 10.00 do północy dnia 21.10.2021r. 🟡Obszar obowiązywania: całe województwo łódzkie W ciągu dzisiejszej doby da się nam odczuć niż wtórny #Hendrik. Już od godzin porannych siła wiatru zacznie rosnąć. W godzinach obowiązywania ostrzeżenia prognozowane są porywy wiatru przekraczające 70 km/h. Od godzin wczesno-popołudniowych w całym województwie możliwe są porywy powyżej 75 km/h a nawet powyżej 80 km/h, w zależności od modelu prognostycznego. Przy takim wietrze możliwe jest przewracanie się drzew i łamanie konarów, co może spowodować niebezpieczeństwa na drogach, pod drzewami i przedmiotami podatnymi na działanie wiatru (np billboardy), a także przerwy w dostawach prądu z uwagi na zerwanie linii energetycznych. Uprzątnij wszelkie luźne przedmioty z balkonów, tarasów i parapetów, które wiatr mógłby porwać, a które mogłyby wtedy stanowić zagrożenie dla innych. Niewykluczone, że przy wręcz doskonałych warunkach kinematycznych (choć słabych warunkach termodynamicznych) powstaną komórki konwekcyjne i burze, podczas których może mocniej padać, silniej wiać, a nawet spaść drobny grad. Zachowajcie ostrożność, aż do późnych godzin nocnych będziemy się mierzyć z silnymi podmuchami wiatru. Śledźcie naszą stronę, gdzie będziemy podawać informacje na bieżąco; raportujcie sytuację u Was, a także zgłaszajcie nam szkody spowodowane przez wiatr, na przykład poprzez bezpośredni wpis do naszej bazy niebezpiecznych zjawisk: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=190vawmg5dxi-YQEtkm17MGa-gWViuurh&ll=51.77672907263242%2C18.664484600000016&z=18 📢Partnerzy: „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. nasze.fm Regionalny Portal Informacyjny Radio ZW Radio Strefa FM mojepabianice.pl mojazdunskawola.pl #ostrzeżenie #niebezpiecznapogoda #pogoda #wiatr #niż #huragan #wichura #łowcyburz #lowcyburzlodzkie #jesień #październik

