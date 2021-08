Gdzie są burze w Polsce 21.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

21.08.2021 na Facebooku pojawił się post: "Co przyniesie sobota 21 sierpnia 2021? https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-21-sierpnia-2021-prognoza-dla-polski-burze-nie-wystapia-cieplo-na-poludniu. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 21.08.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 21.08.2021 Pogoda na 21 sierpnia 2021. Na ogół opady i burze nie wystąpią. Ciepło na południu | DobraPogoda24.pl

Co przyniesie sobota 21 sierpnia 2021? https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-21-sierpnia-2021-prognoza-dla-polski-burze-nie-wystapia-cieplo-na-poludniu

Prognoza burzowa na dziś (sobota) Ważność: od godz. 08:00 dnia 21.08.2021 do godz. 20:00 dnia 21.08.2021 ⚡Dziś ograniczone prawdopodobieństwo utworzenia się słabych burz dotyczyć będzie jedynie obszarów podgórskich Karpat oraz gór. Burzom nie będą towarzyszyć gwałtowne zjawiska. Opady deszczu nie powinny przekraczać 10-15 mm, a porywy wiatru 60 km/h. 🧐Polska znajduje się w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Z zachodu napływa nieco cieplejsze, zwłaszcza na południu Polski, powietrze polarne morskie. ☝Warunki do rozwoju burz będą dziś jedynie na krańcach południowo-wschodnich, głównie w obszarach podgórskich Karpat i w górach. Nie ma jednak pewności, że burze wystąpią, ponieważ nieco podwyższone wartości energii chwiejności CAPE (osiągające do około 800 J/kg) prognozowane są jedynie przez kilka godzin po południu, co może być niewystarczające. Niestabilność powietrza w tym rejonie jest również mała. Wskaźnik LI prognozowany jest na poziomie -3 K, a pionowy gradient temperatury pomiędzy poziomami 850 hPa i 500 hPa około 0,7 K/100 m. Niskie wartości ścinania wiatru nie będą sprzyjać organizacji burz. Możliwe są rozproszone, punktowo występujące burze. Umiarkowane zasoby wilgoci w słupie powietrza nie będą niosły ze sobą ryzyka ulewnego deszczu. Opady deszczu nie powinny przekraczać 10-15 mm. Nie prognozuje się również silnych porywów wiatru. Te mogą dochodzić do około 60 km/h. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

Mglisty sierpniowy poranek w obiektywie Jan Ulicki ᴾᴴᴼᵀᴼᵍʳᵃᵖʰʸ. Dzień dobry ;)

#Prognoza pogody na SOBOTĘ W sobotę znajdziemy się pod oddziaływaniem małego wyżu znajdującym się tuż za naszymi południowymi granicami kraju. #Noc W nocy zachmurzenie od małego po umiarkowane na północy województwa. Noc będzie umiarkowanie ciepła od 10 do 13 stopni. #Sobota W sobotę pogoda będzie z umiarkowanym zachmurzeniem, po południu jednak więcej rozpogodzenia i bez opadów. Temperatura w ciągu dnia od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 22 na północnym wschodzie. Wiatr będzie z zmiennych kierunków początkowo zachodni popołudniu skręcający na północny i wschodni. Ciśnienie wzrośnie do 1020hPa. Po kilku chłodniejszych dniach sobota i do południa w niedzielę możemy liczyć na lekki powiew cieplejszego lata.

Sytuacja burzowa - stan z godz. 22:25 (20.08.2021) Aktywność burzowa, zgodnie z prognozą, znacząco osłabła. Pojedyncze burze obserwowane są obecnie jedynie na południe od Białegostoku oraz na wschodzie Mazowsza - w rejonie Siedlec i północnym zachodzie Lubelszczyzny - w rejonie Łukowa. Komórki burzowe wbudowane są w dość rozległą strefę przelotnych opadów deszczu rozciągającą się od Podlasia po środkową Lubelszczyznę. Natężenie opadów również nieco osłabło, osiągając obecnie do 10-15 mm/h. W ostatnim czasie nie notowano silnych porywów wiatru i szansa na ich wystąpienie jest już bardzo niewielka. Maksymalne porywy w najbliższym czasie nie powinny przekraczać 50-60 km/h. W ciągu kolejnych godzin strefa opadów z wbudowanymi burzami przemieści się w kierunku wschodnich granic Polski. Aktywność burzowa będzie dość szybko słabnąć i w drugiej połowie nocy burze nie powinny już występować. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

Prognoza burzowa na 21.08.2021 W sobotę większość Polski będzie w zasięgu wyżu znad północnych Czech. Układ sprawi, że nadal będzie napływać zasobne w wilgoć i dość chłodne powietrze polarnomorskie. W całym kraju możliwy będzie rozwój punktowej konwekcji z przelotnymi opadami deszczu, jednak w Karpatach wystąpi niewielka chwiejność, co pozwoli na znaczne wypiętrzenie się chmur. Istnieje niskie prawdopodobieństwo słabych burz, zwłaszcza w górach. Związane z nimi będą przelotne opady, które mogą sprawić, że szlaki będą śliskie. Dodatkowo bardzo poważnym zagrożeniem dla osób przebywających w Tatrach, Pieninach, czy Bieszczadach będą wyładowania. Apelujemy o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa burzowego w górach w razie pierwszych objawów burzy. Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji @Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

Całkiem malownicze dziś były te burze. Układ liniowy jeszcze jest dość aktywny w okolicach Siedlec. No i tak.. Ten mem wiele mówi o nadchodzącej pogodzie. Wygląda na to że sierpień pożegna się z nami... jesiennie :( Ale o tym jutro na naszej stronie i na kanale Youtube - do którego link wstawiam w komentarzu. Cieszycie się z jesieni?

Tęcza wielokrotna. Gratulujemy zdobyczy

