Gdzie są burze w Polsce 21.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Dzień dobry 🙂🙂 W pierwszym dniu nowego tygodnia obszar województwa podkarpackiego dostanie się w objęcia niżu wędrującego w strumieniu aktywnej strefowej cyrkulacji powietrza. Kolejny niż z rodowodem atlantyckim otrzymał imię ANTONIA i w południe znajdzie się w rejonie Gotlandii. Niż został sklasyfikowany do rangi orkanu, nie mniej jednak dla nas będzie to orkan tylko z nazwy, na nasze szczęście uformowane w jego obszarze niże wtórne ulegną szybkiej degradacji, z tego powodu potencjał wiatrowy omawianego niżu będzie słabszy w porównaniu do ostatniego okresu. Ale powieje miejscami mocniej, zwłaszcza w górach. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Towarzyszące układowi barycznemu fronty przyniosą nam dzisiaj paczkę opadów atmosferycznych głównie deszczu, a w górach opady mieszane oraz sam śnieg, przeważnie opady będą miały charakter wielkoskalowy. Temperatura maksymalna do 0°C/8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 40-75 km/h. W górach halny, w szczytowych partiach Bieszczad porywistość wiatru może dochodzić oraz przekraczać 100 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. W drugiej części dnia wiatr z tendencją spadkową. Miłego dnia życzę 🙂🙂