Gdzie są burze w Polsce 21.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie s膮 burze w Polsce 21.01.2022?

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Na brak atrakcji pogodowych w tym roku narzeka膰 nie mo偶emy. Za nami kolejny dzie艅 z burzami. Sezon burzowy w naszym kraju trwa od pocz膮tku kwietnia do ko艅ca wrze艣nia, nie mniej jednak nie oznacza to 偶e burze nie pojawi膮 si臋 po tym umownie przyjemnym okresie. Zim膮 jednak wyst臋powanie wystarczaj膮cej zmiany temperatury wraz z wysoko艣ci膮 oraz zbie偶no艣ci i rozbie偶no艣ci ruch贸w powietrza s膮 niewystarczaj膮ce, w zwi膮zku z czym konwekcja zim膮 potrzebuje sk艂adnika, kt贸ry uzupe艂ni wyst臋puj膮ce braki. Raz to front, na kt贸rym wykszta艂ci si臋 korzystny gradient temperatury, i dwa obecno艣膰 pr膮du strumieniowego, a w zasadzie jego lewego obszaru wyj艣cia (pr膮d strumieniowy dzielimy na 5 obszar贸w dwa wej艣cia/wyj艣cia i g艂贸wny rdze艅 pr膮du strumieniowego). Dywergencja zwi膮zane z kierunkiem przep艂ywu na pewnej wysoko艣ci powoduje dynamiczne zaci膮gnie powietrza z dolnych warstw ku g贸rze, co w konsekwencji wymusza rozw贸j konwekcji. Takie tam ciekawostki z rana, ju偶 nie przynudzam 馃槄 Dzisiaj obszar wojew贸dztwa podkarpackiego pozostaje w zasi臋gu cyrkulacji cyklonalnej ni偶u, kt贸rego centrum w po艂udnie znajdzie si臋 na pograniczu kraj贸w nadba艂tyckich i Rosji. Do regionu zaci膮gana jest zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich gdzie w obszarze osiadania ch艂odnego powietrza post臋puje kompensacja ci艣nienia co wymusza rozbudowe klina wy偶owego znad Zachodniej Europy. Ten klin b臋dzie si臋 pr贸bowa艂 do nas wciska膰 ale dopiero podczas weekendu. W dzie艅 zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami oraz rozpogodzeniami. Okresami przelotne opady 艣niegu. Temperatura maksymalna do -7掳C/0掳C. Wiatr dokuczliwy skutecznie obni偶aj膮cy temperatur臋 odczuwaln膮, umiarkowany okresami do艣膰 silny i porywisty. Mi艂ego dnia 馃檪馃檪. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 21.01.2022. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.