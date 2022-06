Gdzie są burze w Polsce 2.06.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Prognoza burz na dzień 02.06.2022 z ważnością od godz. 08:00 do 20:00 ‼‼Uwaga na grad‼‼ 👉Burze prognozowane są głównie na północy kraju. Na obszarze tym mała niestabilność w połączeniu z podwyższonymi parametrami kinematycznymi (szczególnie w pierwszej części dnia) skutkować będzie rozwojem głębokiej konwekcji burzowej. Będzie miała ona charakter izolowanych komórek, które łączyć się będą mogły w układy wielokomórkowe. Szybkie przemieszczanie się burz (z zachodu na wschód) oraz niewielkie zasoby wilgoci w słupie powietrza spowodują, że opady deszczu im towarzyszące nie powinny być silniejsze niż 10-15 mm. W przypadku dobrze zorganizowanych układów możliwe są silniejsze porywy wiatru do 65 km/h. Należy się także spodziewać opadów gradu (o średnicy do 1-2 cm), które chwilami mogą być intensywne. Ograniczone prawdopodobieństwo burz będzie także na wschodzie kraju i częściowo w Karpatach na odsuwającym się froncie. Burze będą mogły rozwijać się już w godzinach przedpołudniowych, choć największa ich aktywność prognozowana jest na popołudnie. #burzaalert #imgw #burze #prognoza Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true