Gdzie są burze w Polsce 20.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"Dziś wiele się w pogodzie nie zmieni, ciągle będzie pochmurnie z możliwymi przelotnymi opadami deszczu a na południu możliwe zamglenia. Ciepłej bo od 5 do 11°C, wiatr również mocniejszy z zachodu a ciśnienie wyniesie 1019hPa. Miłego weekendu! 😊🙋. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 20.11.2021.

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Dziś wiele się w pogodzie nie zmieni, ciągle będzie pochmurnie z możliwymi przelotnymi opadami deszczu a na południu możliwe zamglenia. Ciepłej bo od 5 do 11°C, wiatr również mocniejszy z zachodu a ciśnienie wyniesie 1019hPa. Miłego weekendu! 😊🙋

Kto wybiera się na fotki świątecznego jarmarku w Bydgoszczy?🎄😍 Przepięknie jak co roku już od jutra! /soboty. Do tego wystrój magicznego diabelskiego młynu. 🎡

UWAGA!! HURAGANOWY WIATR NA PÓŁNOCY POLSKI! Zgodnie z prognozą dzisiaj na północy kraju bardzo mocno wiało. Teraz zaczyna się apogeum wichur. NA północy kraju porywy wiatru osiągają nawet 70-80km/h. Najpotężniejsze porywy wiatru odnotowuje się na wybrzeżu tam porywy osiągają luba nawet przekraczają 100km/h! W ciągu nadchodzących godzin porywy wiatru powinny nie ulegać znacznym zmianom. Najsilniejsze porywy wiatru: 1. Rozewie (Pomorskie) - 120,2km/h 2. Gdynia (Pomorskie) - 94km/h 3. Łeba (Pomorskie) - 92,2km/h 4. Hel (Pomorskie) - 91,4km/h 5. Gdańsk (Pomorskie) - 91,1km/h PS. Niestety mamy informacje o pierwszej ofierze dzisiejszych wichur! Jedna osoba nie żyje. Drzewo spadło na samochód osobowy jadący Drogą Wojewódzką 213 w rejonie miejscowości Murowaniec, gmina Główczyce, woj. Pomorskie.

Pierwsze skutki wichur na Pomorzu! 💨⚠ Ofiara śmiertelna wichury na Pomorzu. 19.11.2021

Ofiara śmiertelna wichury na Pomorzu. Na auto spadło drzewo. 19.11.2021. Aktualizacja: Jest nagranie z miejsca zdarzenia. https://lowcyburzpim.pl/2021/11/19/ofiara-smiertelna-wichury-19-11-2021/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Jak zachować się podczas silnego wiatru. #1

Publikujemy kolejny poradnik. Tym razem dotyczący silnego wiatru. Jak zachować się podczas silnego wiatru? Co należy zrobić przed nadejściem wichury? Jak zachować się podczas silnego wiatru? Co zrobić po przejściu wichury? https://lowcyburzpim.pl/2021/11/19/jak-zachowac-sie-podczas-silnego-wiatru-1/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Opadów śniegu w naszym województwie na razie nie widać na horyzoncie.🙂 Bardzo silny wiatr. Do 120 km/h na stacji Rozewie.

Bardzo silny wiatr. Do 120 km/h na stacji Rozewie. 19.11.2021... https://wp.me/pcZwB4-1Ym Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

#Prognoza pogody na SOBOTĘ W sobotę znajdziemy się pomiędzy niżem z nad Rosji a wyżem z południowej Europy, zapewniając nam ciepłą, ale wietrzną pogodę. #Noc W nocy zachmurzenie duże z lokalnymi słabymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wysoka jak na drugą połowę listopada od 9 do 10 stopni. Wiatr w nocy będzie silny okresami porywisty z porywami do 50km/h. #Sobota W sobotę zachmurzenie będzie duże popołudniu lokalne większe przejaśnienia. W ciągu dnia rozwiną się również chmury kłębiaste z słabymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 10 do 11 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty pod wieczór słabnący, wiejący z kierunków zachodnich. Ciśnienie wyniesie 1020hPa i popołudniu zacznie mocno spadać. Spokojnej nocy oraz pogodnej soboty życzą Lubuscy Łowcy Burz - Mateusz Waszak

