Gdzie są burze w Polsce 20.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Prognoza Pogody na środę i noc #Noc W nocy przez nasze województwo przejdzie ciepły front atmosferyczny który przyniesie słabe opady deszczu. Temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego zachodu. #Dzień W środę zachmurzenie umiarkowane, popołudniu może gdzieniegdzie pokropić. Temperatura wyniesie ok 20/21 lokalnie na południu nawet 22 stopnie. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1008 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :)

Przed nami kulminacyjny napływ cieplejszych mas powietrza. W środę termometry w regionie pokażą maksymalnie 16-20°C, w czwartek do 17°C. Do tego przeważnie niewielkie zachmurzenie, jedynie w czwartek po południu duże. Spodziewamy się jednak silniejszego wiatru z południa. Przeważnie porywy będą osiągać do 60-70km/h, chwilami może wiać jednak mocniej, do 85km/h. Możliwe lokalne szkody w drzewostanie...