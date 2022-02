Gdzie są burze w Polsce 20.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Witam. Orkan Eunice opuścił nasz kraj. Zostawił cztery ofiary śmiertelne, dziewięciu rannych. Ponad 5200 uszkodzonych lub zerwanych dachów. Tysiące powalonych drzew. Są to bardzo trudne dla wielu dni. W ciągu kilkunastu godzin uderzyły dwa bardzo silne orkany. Osobiście orkan ten stawiałbym od względem siły przy orkanie Cyryl z 2007 roku... W przyszłym tygodniu pojawi się znów silny wiatr w poniedziałek i środę. Jednak będzie o wiele słabszy niż to, czego doświadczyliśmy ostatnio. To dziś omówimy na relacji. Pojawią się też artykuły na ten temat. Wielki szacunek dla służb które pracowały i pracują nad usunięciem skutków orkanów. W szczególności dla Straży Pożarnej, dla elektryków, medyków i służb porządkowych. Warto też ich wesprzeć . Choćby zrobić zakupy i zanieść dyżurnemu jednostki Straży Pożarnej w Waszej okolicy. Wam dziękuję za zaangażowanie, obserwację i dzielenie się materiałami. Dzięki Wam przebilismy barierę 45tys. Obserwacji. To dużo. W momencie uruchamiania fp. nie spodziewałem się takich liczb. Dzięki ostatnim dniom widzę, jak bardzo potrzebne są relacje i filmy na YT z omówieniem sytuacji pogodowej. Postaramy się robić je częściej.