Gdzie są burze w Polsce 20.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - WIATR Po dwóch dniach względnego spokoju, pogoda w naszym regionie ponownie pokaże pazurki. Nad naszym obszarem synoptycznym dojdzie dzisiaj do kolejnej konfrontacji pomiędzy dwoma skrajnie różnych ośrodkami barycznymi. Nad Zachodnią Europą znajduje się rozległy stabilny wyż atlantycki, po drugiej dobrze rozbudowana zatoka obniżonego ciśnienia, z głównym układem w rejonie Morza Barentsa. W jego zatoce po zawietrznej stronie Gór Skandynawskich w obszarze silniejszego przepływu powietrza na zasadniczym froncie chłodnym doszło do uformowania niżu mezoskalowego (wtórny), który kieruje się podobną drogą co poprzednik nad Bałtyk, kraje nadbałtyckie i dalej nad Rosję. Pomiędzy tymi układami barycznymi natychmiast zwiększy się poziomy gradient ciśnienia, co skutkować będzie wzrostem prędkości oraz porywistości wiatru. Wędrująca ostra niżowa w towarzystwie frontu chłodnego i zaciąganym w jego tylnej części zimnego arktycznego powietrza o cechach morskich będzie skutkować pojawieniem się sprzyjającego kontrastu termicznego w pionie umożliwiające ruchy pionowe i formowaniu się chmur konwekcyjnych. SPODZIEWANE ZJAWISKA: - OPADY ATMOSFERYCZNE: DESZCZ ZE ŚNIEGIEM, MOKRY ŚNIEG, KRUPA ŚNIEŻNA - WIATR W PORYWACH DO 50-80 KM/H PODMUCHY KONWEKCYJNE DO 90 KM/H > - BURZE ŚNIEŻNE 30% - ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady atmosferyczne wszelakiej maści głównie o charakterze konwekcyjnym, lokalnie o silniejszym natężeniu ograniczające widzialność poziomą do 300-500 m. Okresami opady krupy śnieżnej, możliwe burze. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale -6°C/3°C. Wiatr umiarkowany okresami silny i porywisty w porywach do 50-80 km/h, podczas przechodzenia formacji konwekcyjnych porywy dochodzące jak i przekraczające 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.